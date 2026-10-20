Cascina Castlèt: la sua cantina davvero senza barriere vale il Wine Hospitality Award 2026

“Per me era una questione molto semplice: se invitiamo le persone a conoscere il nostro lavoro, dobbiamo fare in modo che possano farlo davvero”: semplice, detto e fatto. Mariuccia Borio, nome di prestigio dell’enologia piemontese, pensando alla sua cantina sulle colline di Costigliole d’Asti, ha voluto che fosse davvero aperta a tutti, senza barriere architettoniche e con un sito internet accessibile anche alle persone non vedenti.

Un’idea che ha portato la sua Cascina Castlèt a conquistare il Wine Hospitality Award 2026 nella categoria Best Wine Mobility & Accessibility Project.

A Cascina Castlèt l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato infatti parte integrante della progettazione dei nuovi locali. Tutta la parte più recente della cantina è visitabile anche in sedia a rotelle, permettendo alle persone con difficoltà motorie di conoscere da vicino i luoghi della produzione e di partecipare all'esperienza della visita.

Ma l'attenzione all'accessibilità non si ferma agli spazi fisici. Anche il sito internet aziendale è stato realizzato per essere fruibile dalle persone con disabilità visive, nella convinzione che l'accoglienza cominci ancora prima di arrivare in cantina.

«Quando abbiamo progettato i nuovi spazi, non volevo che qualcuno dovesse fermarsi davanti a una scala o rinunciare a vedere una parte della cantina - racconta Mariuccia Borio- . Lo stesso vale per il sito internet, che spesso è il primo incontro con la nostra azienda. Non abbiamo fatto queste scelte pensando di ricevere un premio, ma perché ci sembravano le scelte giuste. E mi auguro che un giorno non ci sia più bisogno di premiare l'accessibilità, perché sarà diventata una cosa normale».

Per Cascina Castlèt, azienda profondamente legata alla storia vitivinicola del Monferrato, l'ospitalità è da sempre un'occasione per condividere il lavoro in vigna e in cantina, raccontare i vini e costruire relazioni con le persone che arrivano da ogni parte del mondo.

Visitando la cantina si incontra la duplice anima dell’azienda, tra tradizione e innovazione: da un lato gli spazi storici, interrati, con grandi botti in rovere; dall’altro un moderno ambiente di affinamento, dove barrique, tonneaux e tecnologie avanzate accompagnano l’evoluzione dei vini.

La sostenibilità rappresenta un elemento centrale del progetto: Cascina Castlèt produce energia pulita attraverso un impianto fotovoltaico e utilizza un sistema di fitodepurazione naturale per il trattamento delle acque reflue. Ogni scelta è orientata a coniugare rispetto per l’ambiente e innovazione tecnologica in tutte le fasi produttive.

E la stessa filosofia tra tradizione e innovazione si trova nel catalogo dei vini: barbera e moscato accanto a cabernet sauvignon e etichette da nomi evocativi come Passum, Policalpo, Avié, Litina. Che si trovano anche su tavole internazionali, da New York a Tokyo, da Oslo a Sydney, fino alle Antille Olandesi.

A ritirare il riconoscimento, durante la cerimonia al Milan Marriott Hotel in occasione della Milano Wine Week, è stata la tessa Mariuccia Borio, premiata da Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, e da Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato.