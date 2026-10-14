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Conferenza

Quel diario scolastico scritto 600 anni fa ci spiega come funzionava la scuola

Giovedì 15 conferenza nel refettorio del Seminario Vescovile e una mostra sull'istruzione tra Medioevo ed Età Moderna

Redazione web

Redazione web

14 Ottobre 2026 19:33:30

Quel diario scolastico scritto 600 anni fa ci spiega come funzionava la scuola

Giovedì 15 ottobre alle 17,30 si terrà una conferenza della Società di Studi Astesi nel refettorio del Seminario Vescovile (piazzetta del Seminario, 1) nell’ambito della mostra “A scuola con gli Antichi. La costruzione del sapere tra Medioevo ed Età Moderna“ che resterà aperta fino al 18 ottobre, al venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Giovedì pomeriggio le dott. Debora Ferro e Daniela Nebiolo parleranno sul “Quaderno di Masio: entrare in aula nel Quattrocento”. Il raro e prezioso documento proveniente da Masio, ritrovato diversi anni fa nell’archivio parrocchiale di San Secondo ed esposto nella mostra, fa capire come si svolgeva l’istruzione 600 anni fa.

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