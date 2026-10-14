Sulla Banca di Asti nuovo scontro alla Camera dei deputati

La Banca di Asti torna ad essere oggetto di dibattito parlamentare. A Montecitorio le opposizioni hanno riportato all'attenzione del ministro Giorgetti la questione della governance della Banca e della composizione della Fondazione CrAsti. Già nelle settimane scorse il tema era stato oggetto di interrogazioni al ministero delle Finanze e il 15 settembre Maurizio Rasero si era dimesso da presidente della banca restando sindaco di Asti. Le polemiche erano nate proprio sul doppio ruolo, sul quale, va sottoilineato, la stessa Banca d'Italia non ha rinvenuto motivi di incompatibilità.

Ad intervenire alla Camera sono stati Daniela Ruffino, esponente di Azione, Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra, Chiara Appendino dei 5 Stelle, mentre sul fronte opposto ha preso la parola il deputato Marcello Coppo di Fratelli d'Italia. Tutti hanno sollecitato il ministro Giorgetti a rispondere alla precedente interrogazione sottolienando alcuni aspetti: in paticolare le procedure che hanno portato alla nomina del Consiglio della Fondazione, che ha poi indicato Rasero alla presidenza della Banca: "Bisogna fare chiarezza ed evitare che commistioni di potere decidano sulle sorti di importanti istituzioni" in sostanza le tesi degli esponenti di minoranza.

A loro ha replicato Coppo che dopo aver ricordato la regolarità della posizione di Rasero ha stigmatizzato gli interventi della minoranza: "Per me la politica non è una cosa brutta e il fatto che un sindaco sieda nel Cda della banca non è uno scandalo: lo dissi anche quando in quel Cda sedeva un sindaco del Pd".

Intanto è stata convocata per il 2 novemnbre alle 10 l'assemblea dei soci della Banca che dovrà eleggere il nuovo presidente (circolano i nomi di Maria Teresa Armosino e Roberto Vercelli) e un nuovo componente del Cda (in pole position Filippo Mobrici).