Nasce l'alleanza tra il bello e il buono di Langa e Monferrato: "Così si fa crescere il territorio"

Metti insieme un’eccellenze della viticoltura piemontese riconosciuta sui mercati internazionali, come il Nizza Docg e dell’arte casearia come la Roccaverano Dop; una novità che si rifà a una lunga tradizione, come l'olio d'oliva del Monferrato e l'abilità e l'inventiva di una "cuoca contadina", Paola Arpione dell'agriturismo 3 colline in Langa a Bubbio, che fa della valorizzazione in cucina delle materie prima del territorio la sua filosofia.

Ne nasce qualcosa di più di una semplice serata conviviale: è un'alleanza tra produttori di cose buone, la scelta di "fare rete" per crescere tutti insieme. E per "insieme" stavolta si intende un territorio che supera valli e campanilismi: tra Monferrato e Langa Astigiana sta germogliando un'intesa che incomincia a dare i suoi frutti.

Un numero su tutti: cento mila notti dormite da turisti nell'area tra le due Bormida: “Vuol dire che si sta cominciando a riconoscere questo territorio come un luogo dove solo transitare ma dove anche passare del tempo - sottolinea Mauro Carbone manager del turismo (e già direttore dell'Atl Langhe e Monferrato) - Perché qui la natura è bella, sei in posti tranquilli e puoi fare buone cene con prodotti che hanno la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici".

E qui entra in campo l'olio extravergine d'oliva del Monferrato: se ne torna a parlare da qualche anno, ma non è un caso che alcuni comuni (San Marzano Oliveto, Olivola) spieghino bene nel nome come gli uliveti un tempo segnassero il panorama di queste colline. A rilanciarne la coltivazione, complice il clima che cambia, e la produzione di olio è un'associazione, Ramolivo, che raggruppa per ora sette aziende: Castello di Razzano (Alfiano) Uliveto Casa Carucci (Casorzo), Prediomagno (Grana), San Pietro (Olivola), Agorà (Ozzano e Trino), Botto Marco (Sala Monferrato), Morando Silvio (Vignale), in tutto 15 mila piante nell'area monferrina tra Astigiano e Alessandrino. Sotto la regia di Astesana (e del vicepresidente Beppe Giordano), strada del vino e dell'olio, Ramolivo ha avviato una serie di incontri promozionali.

"L’olio extravergine monferrino è un prodotto di straordinaria eccellenza - spiega il referente del gruppo, Augusto Olearo, titolare del Castello di Razzano nome di prestigio dell'enologia e dell'accoglienza - che rafforza il nostro target anche in chiave di reddito e non solo. Ma, al di là della nostra esperienza aziendale, stiamo facendo rete con altre aziende astigiane e monferrine per far crescere e far conoscere la produzione di questo olio. Bisogna creare una cultura dell'olio: oggi non è sufficiente fare olio di qualità, bisogna anche farlo conoscere spiegando che non è solo un condimento ma anche una sorta di presidio sanitario riconosciuto, per le sue qualità organolettiche. Non solo: abbiamo una storia da raccontare come dimostrano gli esempi di San Marzano e Olivola". E che non si tratti solo della visione di pochi lo dimostra il fatto che la coltivazione degli ulivi si sta allargando (verrebbe da dire “a macchia d’olio”) anche alla Langa tanto che il sindaco di Bubbio Stefano Reggio si trova a dire: “Quel che ci vorrebbe ora è un frantoio in zona per evitarci lunghe trasferte in Liguria”.

Guardandosi attorno, un esempio da seguire c'è: il Nizza docg, un'idea che trent'anni fa fecero sbocciare tre visionari come Michele Chiarlo, Giuliano Noè e Tullio Mussa e che ora da "sogno" è diventata solida realtà, con oltre un milione di bottiglie vendute e 30 milioni di euro di giro d'affari: "Il Nizza ha saputo imporre una propria identità - spiega Stefano Chiarlo figlio di Michele e presidente del neo nato Consorzio dei produttori - Un lavoro basato sulla serietà e sulla qualità che i consumatori hanno riconosciuto. E vedo con piacere anche i produittori di olio del Monferrato stanno seguendo questa strada. Posso testimoniare che nella nostra enoteca proponiamo anche questi prdotti che incontrano interesse e curiosità d parte soprattutto dei winelovers stranieri". Accanto a lui, a fare squadra, altri nomi importanti dell’enologia locale: Gianluca Morino, Isolabella della Croce, Borgo Maragliano, Mario Torelli.

E Ulderico Piovani, "maestro della Roccaverano" e storico presidente (ora ex) del Consorzio conferma che quella è la strada giusta: “Intanto chiamiamola al femminile, “la Roccaverano”: abbiamo fatto un lungo lavoro per difendere la sua produzione tradizionale evitando scorciatoie che ne avrebbero impoverito l’identità”.

Un mix di ingredienti che tocca a Paola Arpione mettere insieme: “La qualità nasce dal territorio: ho avuto l’onore di essere insignita quale ambasciatrice del Nizza anche se Bubbio è fuori dalla zona del disciplinare, e ora aggiungerò l’olio d’oliva del Monferrato alle nostre proposte. Solo se si lavora insieme tutti nella stessa direzione si fa crescere tutto il territorio”.