Banca di Asti: il 2 novembre si elegge il nuovo presidente

La data è fissata: 2 novembre: per quel giorno è convocata l'assemblea dei soci della Banca di Asti che dovrà eleggere il nuovo presidente e un nuovo componente del Cda dopo le dimissioni annuciate da Maurizio Rasero. Il compito di indicare i (o il) nomi spetta alla Fondazione Cassa di risparmio che per Statuto ha diritto a nominare il presidente. La lista deve essere depositata almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

I nomi in pista sono quelli che si facevano subito dopo l'annuncio (a sorpresa) delle dimissioni di Rasero: Maria Teresa Armosino, già sottosegretario alle Finanze nei governi Berlusconi, Silvia Mirate, docente universitaria e rappresentante dei piccoli azionisti, Roberto Vercelli, già manager di Intesa Sanpaolo. Tutti nomi che fanno parte dell'attuale Cda particolare non di secondo piano. Mentre come nuovo componente del Cda circola con insistenza il nome di Filippo Mobrici, presidente del Consorzio della Barbera.

Proprio lunedì il Consiglio di amministrazione ha preso atto del termine positivo del procedimento di Fit&Proper ( l'insieme di requisiti e criteri di idoneità richiesti a chi ricopre ruoli chiave nelle istituzioni finanziarie e bancarie) da parte di Banca d'Italia: l'istruttoria ha certificato "l’assenza di elementi di criticità a capo dei Consiglieri attualmente in carica, i quali quindi proseguiranno il proprio mandato nell’interesse dell’Istituto".

Nell'istruttoria rientra anche Maurizio Rasero, per il quale, come fin dall'inizio era stato chiarito, non sussistono motivi di incompatibilità o conflitto d'interesse. Ma Banca d'Italia aveva posto una serie di paletti relativi al doppio ruolo di sindaco e presidente di banca (caso unico in Italia) che di fatto avevano portato Rasero a scegliere la carica di sindaco.

La notizia è stata accolta con favore, tra gli altri, dall’Amministratore Delegato Roberto Fiorini:“E' arrivto al termine un impegnativo percorso di validazione della nuova governance, che si troverà ora ad operare serenamente e con l’obiettivo di dare nuovo e ulteriore impulso allo sviluppo della Banca e dei territori dove essa è presente”.