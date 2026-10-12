Il premio Agrestino 2026 al giornalista Sergio Miravalle

E' Sergio Miravalle il vincitore del Premio Agrestino 2026 istituito da Cia Alessandria Asti. La consegna è avvenuta nell’ambito del talk organizzato da Cia “La Piemontese a tavola” svolto domenica 11 ottobre a Repergo d’Asti.

Istituito nel 1987 dalla Cia, il Premio Agrestino è il tradizionale riconoscimento annuale dell'Organizzazione destinato a personalità, enti o istituzioni che si sono particolarmente distinti per l’attività di valorizzazione, tutela e promozione dell’agricoltura, del paesaggio, delle tradizioni rurali e della cultura enogastronomica del territorio.

Giornalista, direttore e fondatore della rivista di Storia e storie Astigiani, Miravalle, nato ad Asti nel 1952 è stato una delle firme più assidue e attente del panorama enogastronomico. È stato inoltre tra i soci fondatori del Diavolo Rosso ad Asti.

Dal 2013 è ideatore e tra i promotori del Bagnacauda Day, evento di risonanza mondiale che nell'ultima edizione ha raggiunto i 40.000 commensali. Produce inoltre in Liguria un olio extravergine dal nome ironico “Stanlio è olio per divertimento”.

Commenta la presidente Cia Alessandria-Asti Daniela Ferrando: «Con il conferimento del Premio Agrestino 2026 a Sergio Miravalle vogliamo rendere omaggio a un professionista straordinario che, attraverso il suo giornalismo colto, attento e appassionato, ha saputo raccontare e far amare la nostra agricoltura ben prima che il settore diventasse di moda. Con il suo lavoro sui quotidiani e con progetti geniali e di successo globale come il Bagnacauda Day, Miravalle ha regalato un’opportunità di visibilità e riscatto enorme a tutto il territorio del Monferrato e dell’Astigiano, trasformando la nostra cultura rurale e le sue eccellenze enogastronomiche in un patrimonio condiviso e riconosciuto a livello internazionale. Il suo impegno costante nel dare voce alla terra e alle persone che la lavorano rappresenta appieno i valori che l’Agrestino intende celebrare ogni anno».