L'astigiano Mattia Milani vince i campionati italiani di Tiro con la Pistola Libera

Prestigioso risultato ottenuto dall’astigiano Mattia Milani nei campionati italiani di Tiro con la Pistola Libera svoltisi a Roma. Tesserato per la società TSN (Tiro a Segno Nazionale) Asti, Mattia ha prevalso nella categoria B nazionale.

Attualmente sono 65mila in Italia i tesserati all’Unione Tiro a Segno (tra questi anche gli appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate), 7mila dei quali agonisti. In Piemonte i tesserati sono seimila e circa 200 gli agonisti in attività.

"Le competizioni – spiega Mattia Milani - si svolgono sia a livello nazionale sia regionale. Cinque le gare che vengono disputate in Piemonte. Vengono stilate graduatorie per le singole competizioni oltre ad una classifica generale conclusiva che laurea un campione regionale tenendo conto dei risultati ottenuti dai tiratori nelle singole prove. Le tre migliori prestazioni fornite da ogni atleta consentono l’accesso alla fase nazionale".

"Vi sono inoltre trofei Ranking – afferma Mattia - da intendersi quali gare aggiuntive in programma sull’intero territorio nazionale. La mia disciplina è la pistola libera sulla distanza di 50 metri con un’arma monocolpo calibro 22. Si sparano 60 colpi. Io faccio parte del gruppo B, in pratica la seconda categoria nazionale. Altre categorie sono i gruppi A e C. In base ai risultati ottenuti nel corso dell’annata è possibile salire o scendere di categoria. Nella classifica assoluta attualmente sono decimo in Italia. Colgo l’occasione per ringraziare il Poligono di Asti per il quale gareggio e l’intera dirigenza dello stesso".

"Talvolta purtroppo la nostra disciplina – prosegue Mattia Milani - non viene intesa nella giusta maniera e con giudizi affrettati i praticanti vengono erroneamente considerati dei guerrafondai. Non è così, anzi, è vero l’esatto contrario. Servono grande freddezza ed assoluta concentrazione, ore di pratica e severi allenamenti. Attualmente io sono il responsabile atleti del Piemonte ed auspico che molti giovani si avvicinino alla nostra disciplina vivendo con entusiasmo la nuova esperienza".

"Ho ereditato da mio padre, che è stato commissario di gara, la passione del tiro con la pistola – conclude Mattia -. Ho avuto un maestro in famiglia. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni, pressoché ogni giorno mi alleno a casa e una volta alla settimana vado in Poligono".

Prossime competizioni?

"A Biella, dove è in calendario un Trofeo organizzato dal locale Tiro a Segno".