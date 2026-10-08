Dorian Godon vince il 110° Gran Piemonte a Bra, Charmig secondo e Bettiol terzo

Alle 12,04 di giovedì 8 ottobre ha preso il via da piazza Alfieri, alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte, corsa ciclistica riservata ai professionisti. Erano 185 i chilometri da percorrere, attraverso le colline di Langhe, Monferrato e Roero, e all'arrivo a Bra si è imposto il francese Dorian Godon, che ha preceduto sul podio il danese Anthon Charmig e l'italiano Alberto Bettiol.

Dopo essere transitati in corso Alfieri e in corso Torino, i 163 corridori iscritti erano ripartiti dal “Chilometro Zero” sulla statale 10, poi, nell'Astigiano, hanno toccato il Palucco, Tigliole, Celle Enomondo e San Damiano.

Alla corsa hanno preso parte, fra gli altri, lo statunitense Brandon McNulty (laureatosi a settembre campione del mondo a Montreal), il messicano Isaac Del Toro (terzo all'ultimo Tour de France e vincitore l'anno scorso del Gran Piemonte ad Acqui), l'australiano Michael Matthews (medaglia d'argento in Canada) e, oltre a Bettiol, gli italiani Caruso, Trentin, Pellizzari, Ballerini e Pozzovivo.

Ultima corsa da professionista per Damiano Caruso e per Jacopo Mosca. Nel 2021 Caruso si è classificato secondo al Giro d'Italia vinto dal colombiano Egan Bernal, e nel 2027 rimarrà alla Bahrain Victorious come direttore sportivo.