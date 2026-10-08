Vinti 50 mila euro con un Gratta e vinci in via Micca

La Fortuna passa ancora da via Micca, facendo tappa alla tabaccheria di Roberto Lazzarino: un cliente ("è un abituale frequentatore della nostra ricevitoria") ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci, serie Maxi miliardario. Scoperte tutte le caselle, la bella sorpresa: una vincita da 50 mila euro. Felice il titolare della tabaccheria (la gestisce da 30 anni) dove anche recentemente sono state registrate delle buone vincite.