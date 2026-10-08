Pronti, via: scatta da piazza Alfieri il Gran Piemonte. Tra i 163 corridori c'è il iridato McNulty

Per qualche ora, la città dell'Alfieri indossa la maglia giallorossa della grande storia ciclistica. È tutto pronto per il Gran Piemonte, una delle classiche più blasonate del calendario internazionale, che sta per scattare dal cuore di Asti per concludersi a Bra, al termine di 185 chilometri disegnati tra le colline delle Langhe e del Roero.

Il quartier generale della partenza è fissato in piazza Alfieri: dopo la presentazione ufficiale delle squadre il via: il gruppo sfilerà a ranghi compatti lungo corso Alfieri e corso Torino, raggiungendo ad andatura turistica il "Chilometro Zero" sulla Statale 10.

Nelle prime fasi, i corridori sfioreranno i centri di Tigliole, Celle Enomondo e San Damiano d'Asti, prima di fare il loro ingresso trionfale in terra cuneese. L'arrivo sul traguardo di Bra è stimato attorno alle 16:00. Un percorso che attraversa i paesaggi vitivinicoli patrimonio dell'UNESCO, celebrati anche dalla presenza del Consorzio Asti DOCG tra i partner ufficiali, pronto a premiare i vincitori con una bottiglia d'edizione speciale.

Sono 163 gli atleti al via, in rappresentanza di 24 squadre e 32 nazioni. Nonostante qualche defezione illustre in vista del Giro di Lombardia che sabato chiuderà la stagione, il livello della corsa si annuncia stellare.

I riflettori sono tutti puntati sul neo-campione del mondo, lo statunitense Brandon McNulty, schierato in prima fila. Con lui sulle strade piemontesi ci saranno l'australiano Michael Matthews (argento iridato), il messicano Isaac Del Toro — vincitore della passata edizione ad Acqui Terme —, il francese Dorian Godon, l'ecuadoriano Jhonatan Narvaez e un plotone di azzurri di spessore composto da Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Matteo Sobrero, Giulio Pellizzari, Davide Ballerini e l'intramontabile Domenico Pozzovivo.

Un legame di leggenda: dal "Diavolo Rosso" al trionfo astigiano del '28

Il Gran Piemonte vanta radici profonde e indissolubili con la città di Asti. Le prime tre edizioni, agli albori del secolo scorso, portano la firma leggendaria del "Diavolo Rosso", Giovanni Gerbi.

Nel 1906, la prima edizione (da Alessandria ad Alessandria) vide Gerbi trionfare con un margine impressionante di 41'36'' su Battista Danesi e 48'33'' su Luigi Ganna. L'anno successivo, in onore del campione astigiano, la corsa partì e arrivò proprio ad Asti: Gerbi concesse il bis infliggendo 21'52'' a Carlo Galetti.

La storia d'amore tra la corsa e le strade astigiane visse un altro capitolo memorabile il 6 maggio 1928, quando il Gran Piemonte registrò un podio interamente astigiano: vittoria di Marco Giuntelli, davanti al fratello Battista e ad Amulio Viarengo. Un'impresa irripetibile che oggi, con la partenza da piazza Alfieri, torna a vivere nel mito.

Foto Agostino