Un altro passo verso il grande Bosco degli Astigiani

È arrivato il semaforo verde dalla Regione Piemonte per il finanziamento definitivo del Bosco degli Astigiani, il grande parco urbano da oltre 50.000 metri quadrati che sorgerà nella zona nord della città (tra l'Istituto agrario Penna e Viatosto).

Il progetto rientra nel maxi stanziamento regionale di 25,25 milioni di euro complessivi destinato alle infrastrutture verdi e alla transizione ecologica dei territori. Ad Asti andranno circa 700 mila euro, risorse che permetteranno di concretizzare l'intervento.

Il progetto e la localizzazione

Il nuovo polmone verde sorgerà a ridosso dell'Istituto Agrario Penna, lungo il tradizionale percorso pedonale che collega la città a Viatosto. Il masterplan prevede la realizzazione di ampi prati e vialetti alberati, aree picnic e spazi gioco per famiglie, installazioni artistiche, soluzioni ispirate alla bioarchitettura e alla sostenibilità ambientale.

L'idea del Bosco degli Astigiani è dell'associazione "Astigiani" che edita l'omonima rivista di Storia e storie: una suggestione nata dopo il Covid, per regalar agli astigiani un ampio polmone verde e nel contempo ricordare le vittime dell'epidemia. Alleati del progetto sono stati Comune (ha promosso e concluso un concorso di idee rivolto a professionisti e scuole per definire il paesaggio e l'arredo urbano) e Banca di Asti (proprietaria del terreno). "Astigiani" a sua volta ha messo a disposizione 30 mila euro per contribuire alla realizzazione del parco.

Le istituzioni: «Un sogno che diventa realtà»

«Il Bosco degli Astigiani non è soltanto un'opera pubblica — dichiara il Sindaco di Asti —. È l'idea di una città che vuole lasciare alle nuove generazioni più verde, più bellezza e più luoghi da vivere insieme. Oggi possiamo dire che quel sogno ha trovato una strada concreta».

Sulla stessa linea l'assessore Loretta Bologna: «Questo risultato appartiene a tutta la città: a chi ha ideato il progetto, alle scuole, ai professionisti, alle associazioni e alle realtà che ci hanno creduto. Un domani i cittadini potranno passeggiare in questo grande spazio verde, incontrarsi e sentirsi ancora più parte della comunità».

Il commento di Astigiani

“La notizia del finanziamento del progetto del Bosco degli Astigiani da parte delle Regione è una gran bella notizia” commentano ai vertici dell’Associazione culturale Astigiani. “E’ un passo avanti importante che aspettavamo da tempo. Abbiamo finanziato il progetto dell’architetto Paolo Catrambone presentato dal Comune di Asti in Regione. E’ un bel progetto ampio e arioso che farà nascere un nuovo grande parco pubblico di oltre 5 ettari sulle colline di Viatosto. Un polmone verde aperto a tutti. Come Associazione ribadiamo l’impegno a sostenere gli sviluppi e gli allestimenti del Bosco degli Astigiani, Lo facciamo anche grazie ad eventi come il Bagna Cauda Day che contribuiscono a dare risorse alle nostre iniziative”.

“Ora speriamo in un avvio celere dei lavori di sistemazione. La prossima primavera vorremmo poter camminare sulle colline del

Bosco degli Astigiani”.