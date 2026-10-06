Terre Alfieri "in movimento": un percorso itinerante tra sapori, storie e nuove traiettorie per il territorio

Il movimento: quello delle persone, delle idee, le produzioni. E' stato questo il filo conduttore del progetto "Terre Alfieri in Movimento: i flussi e le traiettorie che plasmano l’identità". A chiudere la rassegna un eventi al castello di Cisterna che ha tradotto l'idea del movimento in un'esperienza concreta e partecipativa, invitando gli ospiti a spostarsi fisicamente tra diverse postazioni all'interno del Castello, alla scoperta del bello e del buono di questo territorio.

L'iniziativa non è stata solo una celebrazione enogastronomica, ma un momento attivo di ascolto e co-progettazione turistica: tramite un QR Code, il pubblico ha condiviso idee e suggerimenti per orientare l'offerta futura del territorio. L'evento ha così gettato le basi per la creazione di nuovi itinerari dedicati al turismo lento — cammini ed esperienze in bicicletta su misura per ogni Comune — che nei prossimi mesi saranno acquistabili e personalizzabili sul sito ufficiale dell’Enoteca Regionale.

Un momento di particolare interesse è stata l’intervista a Sergio Cauda, trifulau locale, già immortalato nel documentario “The truffle hunters” diretto da Michael Dweck and Gregory Kershaw nel 2020. Con lui i presenti hanno potuto vivere le segrete cose di un mestiere dal fascino profondo e dal sapere quasi atavico.

All'incontro sono intervenute numerosi rappresentanti delle istituzioni e del territorio, tra cui il sindaco di Cisterna Renzo Peletto, Fabrizio Benotto per l'Enoteca Regionale Colline Alfieri, Daniele Basso, sindaco di Tigliole e presidente del GAL Basso Monferrato, Davide Migliasso, Giuseppe Giordano dell'Associazione Strada del Vino Astesana e i sindaci dei 7 Comuni dell’Unione Collinare delle Colline Alfieri.

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’unità di intenti dei vari attori che insistono sul territorio che si distingue proprio per questo tratto comune. In questo contesto, LoveMonferrato by LoveLanghe, rappresentato da Ilenia Colucci e Valentina Cordero, ha saputo indicare la via per mettere a frutto e a fattor comune la naturale ricchezza delle Terre Astesane.