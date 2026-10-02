I bancari della Fabi: "La nostra priorità ad Asti resta la difesa dei posti di lavoro"

Si è svolto il 21° Congresso Provinciale della F.A.B.I., il Sindacato Autonomo dei Bancari Italiani che doveva eleggere i delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I., che si terrà a Roma dal 18 al 22 gennaio 2027.



Mariandrea La Rocca, Segretario Coordinatore ed Orietta Santi, Segretario Amministrativo della F.A.B.I. provinciale, hanno illustrato alla platea dei sindacalisti i temi attuali, sia contrattuali che le iniziative intraprese dall'Organizzazione a sostegno della categoria e del mondo del lavoro sulla provincia: riorganizzazioni, smart working, desertificazione bancaria, ricambio generazionale, pressioni commerciali, contratti, rapporto tra banche e territorio, sono stati solo alcuni dei temi affrontati alla presenza del Segretario Nazionale Luca Bertinotti.

A scandire i lavori è stato l’intervento del segretario nazionale della Fabi, Luca Bertinotti, che ha sottolineato la straordinaria forza organizzativa della federazione e l’impatto decisivo della strategia di comunicazione portata avanti su tutti i media nazionali a supporto dell’attività sindacale. Bertinotti ha richiamato l’attenzione sulle grandi partite di settore, evidenziando la necessità di governare l’evoluzione dei modelli distributivi senza mai perdere di vista la tutela e la centralità delle persone, la complessiva tenuta occupazionale e il giusto riconoscimento economico e normativo per chi lavora nelle filiali.

Un’analisi condivisa e calata nella realtà locale dal coordinatore della Fabi di Asti, Mariandrea La Rocca. «Il nostro territorio si distingue per un assetto in controtendenza, conservando circa 116 punti operativi diffusi su 48 comuni», ha evidenziato La Rocca. «Questa stabilità garantisce un contatto diretto con famiglie e imprese, evitando l’isolamento finanziario dei centri minori. La presenza delle sedi direzionali sul territorio rappresenta un valore strategico fondamentale per sostenere il tessuto produttivo con risposte rapide e vicine alle esigenze reali».

Entrando nel merito dei cambiamenti operativi, il coordinatore della Fabi astigiana ha posto l’accento sulla gestione dei carichi di lavoro e sulla digitalizzazione. «L’introduzione dello smart working e dei nuovi strumenti digitali richiede regole chiare, perché il lavoro agile va governato con accordi rigorosi che tutelino la salute, la sicurezza e il diritto alla disconnessione», ha spiegato La Rocca. «Allo stesso tempo, l’attenzione ai target commerciali deve essere costantemente monitorata per evitare tensioni e stress tra i colleghi. I profitti record registrati dalle banche nascono dall’impegno quotidiano dei lavoratori, ed è doveroso che questa professionalità trovi un adeguato riconoscimento economico e normativo nel rinnovo del contratto nazionale».

«La nostra priorità ad Asti resta la difesa dei posti di lavoro, la promozione del ricambio generazionale con assunzioni stabili di giovani e il rafforzamento della presenza sindacale in tutte le aziende del credito», ha concluso La Rocca. «Contiamo su un radicamento solido, sul costante sostegno della segreteria nazionale guidata dal segretario generale Lando Maria Sileoni e su una rete di tutele sempre vicina ai colleghi in servizio e in pensione».

La Segreteria Provinciale F.A.B.I. Asti è composta da Mariandrea La Rocca, Orietta Maria Santi, Mario Schellino, Daniele Chiolerio, Osvaldo Crivelli, Cecilia Gai, Andrea Massobrio