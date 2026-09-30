Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Motori

Le Fiat X1/9 in tour a Costigliole d’Asti e tra le strade dell’astigiano

A seguire, gli equipaggi saranno protagonisti in un tour con itinerari e tappe tra i caratteristici territori del Monferrato e dell’Astesana

Davide Chicarella

Davide Chicarella

30 Settembre 2026 09:38:25

Raduno

Tutto pronto a Costigliole per un grande evento motoristico

Un grande fine settimana motoristico. Domenica prossima, 4 ottobre, il comune di Costigliole d’Asti e le strade della provincia di Asti, ospiteranno il Raduno della X1/9, la mitica spider-coupé prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Un evento automobilistico di grande prestigio ed importanza, considerando la storia e la rarità dei suoi esemplari. La manifestazione prenderà il via nelle prime ore del mattino presso il parco del Castello, dove fino alle ore 10:00, appassionati ed estimatori di auto d’epoca e sportive potranno ammirare una straordinaria esposizione di circa cinquanta vetture provenienti da tutta Italia, alcune dall’estero.

A seguire, gli equipaggi saranno protagonisti in un tour con itinerari e tappe tra i caratteristici territori del Monferrato e dell’Astesana. Patrocinato dal comune di Costigliole, l’evento è organizzato dal Club X1/9 Italia, club italiano del modello X1/9 Fiat Bertone, con sede a Torino.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133