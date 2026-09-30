Le Fiat X1/9 in tour a Costigliole d’Asti e tra le strade dell’astigiano

Un grande fine settimana motoristico. Domenica prossima, 4 ottobre, il comune di Costigliole d’Asti e le strade della provincia di Asti, ospiteranno il Raduno della X1/9, la mitica spider-coupé prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Un evento automobilistico di grande prestigio ed importanza, considerando la storia e la rarità dei suoi esemplari. La manifestazione prenderà il via nelle prime ore del mattino presso il parco del Castello, dove fino alle ore 10:00, appassionati ed estimatori di auto d’epoca e sportive potranno ammirare una straordinaria esposizione di circa cinquanta vetture provenienti da tutta Italia, alcune dall’estero.

A seguire, gli equipaggi saranno protagonisti in un tour con itinerari e tappe tra i caratteristici territori del Monferrato e dell’Astesana. Patrocinato dal comune di Costigliole, l’evento è organizzato dal Club X1/9 Italia, club italiano del modello X1/9 Fiat Bertone, con sede a Torino.