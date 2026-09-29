Vini d’Italia 2027, il futuro del vino italiano si racconta ad Asti

Quarant’anni di storia del vino italiano, uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e un territorio che continua a essere tra i grandi protagonisti dell’enologia nazionale. Sono gli ingredienti dell’anteprima della Guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso, in programma giovedì 1° ottobre all’Auditorium della Banca di Asti. Per il secondo anno consecutivo Asti ospita il primo appuntamento dedicato alla nuova edizione della Guida, che sarà poi presentata ufficialmente a Roma il 25 ottobre.

Alle nuove generazioni sarà dedicata una parte importante dell’appuntamento di Asti. Banca di Asti, partner della Guida e sponsor del premio speciale Giovane Produttore dell’Anno, rinnova il proprio sostegno a un riconoscimento che valorizza il lavoro di chi sta contribuendo al rinnovamento del vino italiano. Il legame tra l’istituto bancario e il territorio si rifletterà anche nella presenza di diversi giovani produttori premiati provenienti dalle cinque regioni in cui opera: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Veneto.

Asti sarà anche l’occasione per approfondire lo stato di salute del vino piemontese, attraverso il confronto con i presidenti dei Consorzi regionali, che interverranno durante la presentazione. Il Piemonte resta una delle regioni di riferimento dell’enologia italiana, ma le degustazioni della nuova Guida restituiscono un panorama molto più articolato di quello rappresentato dalle sue denominazioni più celebri.

L’anteprima nazionale di Asti sarà dunque molto più di un’anticipazione dei risultati della nuova Guida. Sarà un’occasione per riunire produttori, rappresentanti delle denominazioni e protagonisti del settore attorno a una riflessione sul presente e sul futuro del vino italiano.