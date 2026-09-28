"Prepensionamenti in Banca di Asti: il sindaco Rasero chiederà spiegazioni al presidente della Banca, Rasero?"

L'interrogazione è stata depositata a poche ore dal Consiglio comunale convocato per questa sera alle 19: a firmarla Mauro Bosia e Vittoria Briccarello di Uniti si può che lo scorso luglio avevano denunciato un maxi piano di prepensionamenti alla Banca di Asti: "Allora ci avevano smentiti, oggi i fatti raccontano un'altra cosa: 165 prepensionamenti a fronte dei quali vengono proposte 40 assunzioni; inoltre nel 2026 ci sono stati almeno altri 50 pensionamento ordinari e 20 sportelli sono stati accorpati a partire da settembre. Tutte decisioni prese durante il periodo di presidenza della Banca del sindaco di Asti Maurizio Rasero".

Ed è proprio a lui che i due consiglieri si rivolgono domandando provocatoriamente "se chiederà all'azienda un incontro o se si batterà per un turnover al 100%, come chiedono le organizzazioni sindacali, magari recandosi a protestare sotto la banca - di cui egli stesso è ancora presidente - oppure sotto il palazzo del Comune o della Provincia o della Fondazione; oppure resterà in silenzio?".

Nei giorni scorsi i vertici di Banca di Asti hanno incontrato i sindacati a cui hanno annunciato l'intenzione di procedere con i prepensionamenti (come è già accaduto altre tre volte negli ultimi 10 anni) e la trattativa è ancora agli inizi. Successivamente sono arrivate le annunciate (non ancora formalizzate) dimissioni di Rasero dalla presidenza, su pressione di Banca d'Italia.

"Eravamo partiti col presidente della fondazione che diceva che bisognava fare recuperare valore alle azioni della banca: ritengono con questo spettacolo penoso abbia aumentato la credibilità della banca di Asti dandone un immagine più solida? - dicono Bosia e Briccarello - I prepensionamenti sono benvenuti, ma se non sono accompagnati da un turnover significa che c'è solo volontà di ridurre il personale. Da quel che risulta a noi, condividendo le parole dei sindacati, l'azienda non è in crisi".