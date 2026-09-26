Ettore Diliberto, una voce inconfondibile per la "Notte delle Chitarre"

«Sono contento di tornare a suonare a casa, di rivedere i compagni di scuola, gli amici e mio padre che a 84 anni è il primo fan che viene ad applaudirci sotto il palco». Lo dice Ettore Diliberto, frontman del gruppo "Custodie Cautelari", poco prima di esibirsi nella "Notte delle Chitarre" ieri sera (venerdì), un appuntamento che ad Asti è diventato imperdibile: promosso da Monferrato On Stage, per la terza volta è andato in scena in piazzale De André, dopo i concerti del 2018 e del 2019.

E il pubblico non è rimasto deluso dall'energia che il musicista e produttore astigiano, con la sua voce inconfondibile, ha sprigionato e dalla bella sinergia instaurata con Steff Burns, storicamente a fianco di Vasco Rossi, e Amudi Safa, chitarrista che suona, tra gli altri, con Ultimo, Achille Lauro e Piero Pelù.

La Notte delle Chitarre è arrivata nell'Astigiano per la prima volta ad Aramengo per poi essere proposta ad Asti. Come è nato il progetto? Lo chiediamo a Ettore Diliberto.

«Sì, il progetto della Notte delle Chitarre è nato nel 1999 e nel 2009 lo abbiamo portato ad Aramengo nel 2009, grazie all'amicizia con Cristiano Massaia, fondatore di Monferrato On Stage. Tutto è nato dall'incontro con Ricky Portera che nel '90 era il chitarrista delle Custodie Cautelari e Maurizio Solieri che veniva spesso a suonare in un locale che avevo a Valenza. In una di quelle serate ci siamo detti perché non mettere insieme un po' di chitarristi per suonare insieme? La chitarra è lo strumento principale della musica rock e ho trovato naturale dar seguito a questo progetto. Mi sono attivato in maniera molto "analogica": ho alzato la cornetta è ho chiamato Fabio Testoni degli Skiantos, Alberto Radius (che all'epoca non conoscevo personalmente), Cesareo degli Elio e le Storie Tese. Maurizio Solieri e Ricky Portera erano già della partita e abbiamo cominciato a portare in giro questo format. Nel tempo poi si sono uniti tantissimi altri nomi, grandi protagonisti della scena italiana e non solo».

Poi sono arrivate le incisioni in studio e la Notte delle Chitarre è diventato un disco. Anzi, più di uno.

«E' stato Angelo Carrara a darci il via. Il produttore venne a sentirci e ci propose di incidere il primo disco nel 2002. Conteneva tantissimi duetti con Franco Battiato, Franz Di Cioccio, Gianluca Grignani, Elio (Delle Storie Tese), Eugenio Finardi, Francesco Renga. Nel 2010 è uscito il secondo album "Notte delle chitarre Anniversario" e nel 2016 "Notte delle chitarre (e altri incidenti)"».

Lei ha una casa discografica, la Milano Music Play. Dal suo osservatorio come sta la musica rock in Italia?

«Un po' peggio che altrove. Per lavoro giro molto in Europa e a Parigi o a Londra si sente di nuovo la musica suonata davvero. L'elettronica sta cedendo il passo. Noi apparteniamo invece al gruppo "latino" e ne subiamo l'influenza, senza contare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ma tutto quello che è generato con poca fatica alla lunga stanca, perché non dà emozioni».

E invece come sta il pubblico della musica rock?

«Il pubblico del rock è molto radicato e cerca la musica che sa ancora emozionare. E ci sono giovani che si avvicinano a questo genere proprio per questo. E noi ci proviamo sempre a dargli quelle emozioni. Lo abbiamo fatto anche ieri sera con Steff e Safa con brani di nostra produzione e con i grandi classici del rock degli ultimi 40 anni».

Serata delle Regioni a Monferrato On Stage

Questa sera dalle 20, Monferrato On Stage prosegue con la Serata delle Regioni con stand, degustazioni e specialità provenienti da tutta Italia in una kermesse di sapori made in Italy gratuita. Sarà possibile accedere al Lounge bar di Monferrato On Stage / Moto Club Alfieri cocktail bar, con bicchieri a base di Americano Cocchi e Amaro del Monferrato Bosso.

A partire dalle 21 torna la musica con il dj set di Andrea Calandra e Giuseppe Fava.