Settebello dell'Asti Walking Football a suon di gol ed emozioni

Grande prova dell’Asti Walking Football, che sul campo di Settime supera il Nichelino WF con un netto 7-2, al termine di una partita ricca di gol ed emozioni.

L’Asti parte subito con grande determinazione e mette la gara sui binari giusti, trovando ben quattro reti prima che gli avversari riescano a reagire. A segno Delledonne, Restivo, Passera e ancora Restivo, per una prima parte di gara che evidenzia la concretezza e la voglia di imporsi della formazione astigiana.

Il Nichelino WF prova a rientrare in partita con due reti, ma l’Asti non si scompone e continua a giocare con ordine, ritrovando la via del gol e mettendo al sicuro il risultato.

Tra i momenti più emozionanti della partita spiccano sicuramente i due calci di rigore conquistati e trasformati dall’Asti. Prima è Delledonne a presentarsi sul dischetto e a non sbagliare, poi tocca a Cutaia, che con grande freddezza trasforma il secondo penalty. Due rigori che fanno esplodere l’entusiasmo e regalano un momento particolarmente emozionante, simbolo della determinazione e della concentrazione della squadra. A completare il tabellino ci pensa Vigilante, per il definitivo 7-2.

Una vittoria convincente per l’Asti Walking Football, protagonista di una prestazione corale, concreta e ricca di emozioni. Un successo costruito attraverso gioco, determinazione e tanta voglia di fare.