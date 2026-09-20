Una mostra sugli antichi saperi, il premio Bordone e a cena con l’Imperatore Enrico VII

Nell’ambito della terza edizione del Festival del Medioevo Astese, venerdì 25 settembre alle 18 al Seminario Vescovile, l’inaugurazione della mostra “A scuola con gli antica. La costruzione del sapere tra Medioevo ed Età Moderna” curata da Debora Ferro e Daniela Nebiolo sarà anche occasione, dopo la pausa estiva, per riprendere l’attività della Società di Studi Astesi.

In relazione alla mostra, che rimarrà aperta fino al 18 ottobre (ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00), giovedì 15 ottobre alle 17.30, nel Refettorio del Seminario, Debora Ferro e Daniela Nebiolo parleranno sul tema “Il quaderno di Masio: entrare in aula nel Quattrocento”.

Gli incontri proseguiranno giovedì 29 ottobre nella sala ipogea della Banca d’Asti (piazza Libertà 23) con la dodicesima edizione del Premio “Renato Bordone” riservato alle tesi di laurea riguardanti Asti e l’Astigiano: "Durante la cerimonia – ricorda Pippo Sacco, presidente della Società di Studi Astesi - gli studenti premiati avranno anche l’opportunità di illustrare brevemente il loro lavoro”. Il 6 novembre alle 19.30 ci sarà la quinta edizione di una originale iniziativa della Società di Studi Astesi: “Banchetto con l’Imperatore Enrico VII”, cena medioevale che sarà servita nella sede della Scuola Alberghiera di via Asinari 5 e che comprenderà piatti rigorosamente storici.

La cena sarà preceduta da una breve introduzione della dott.ssa Daniela Nebiolo sulla venuta dell’Imperatore ad Asti nel 1310; infine sabato 5 dicembre alle 17.30, nel Refettorio del Seminario Vescovile, il dott. Ezio Claudio Pia presenterà la rivista “Il Platano”, organo ufficiale della Società di Studi Astesi giunta al suo cinquantunesimo anno di vita.