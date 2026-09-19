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Progetto

Benessere, turismo attivo, ambiente: un altro modo per scoprire le Terre Alfieri

Non soltanto movimento fisico e turismo outdoor ma anche movimento di idee, persone, conoscenze e produzioni

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

19 Settembre 2026 11:05:16

Benessere, turismo attivo, ambiente: un altro modo per scoprire le Terre Alfieri

l movimento, il buon cibo e il benessere alimentare: un’alleanza che punta a creare un modo nuovo di vivere il territorio. Un progetto che è stato illustrato nell’incontro «Il Movimento: l’Energia che Unisce Nutrizione e Turismo Attivo», organizzato dall’agriturismo Bricco Gallo, dall’Enoteca regionale Colline Alfieri e da LoveMonferrato by LoveLanghe, con il patrocinio del Comune di Tigliole.

Il concetto di «movimento» è stato il filo conduttore dell'intera giornata: «Non soltanto movimento fisico e turismo outdoor - ha spiegato Ilenia Colucci di LoveMonferrato by LoveLanghe -, ma anche movimento di idee, persone, conoscenze e produzioni. Una chiave di lettura attraverso la quale stimolare nuove collaborazioni tra operatori, istituzioni e realtà locali».
Appoggio all’iniziativa è venuta dal sindaco di Tigliole Daniele Basso: «Come amministrazione siamo impegnati a sostenere il percorso di crescita del territorio: Tigliole fa della capacità di accoglienza uno dei suoi punti di forza unendo a strutture ricettive storiche e di alto livello altre più recenti che possono soddisfare la domanda turistica in continua crescita».

Il dibattito ha visto anche la partecipazione del prof. Giorgio Calabrese che ha evidenziato il rapporto tra alimentazione, benessere e qualità della vita.  Calabrese, medico nutrizionista e docente universitario ha parlato de “La Scienza del Benessere” e in particolare della carne di Fassona Piemontese, raccontata non soltanto come eccellenza gastronomica, ma come espressione di una filiera, di una storia e di un territorio. L'intervento ha permesso di collegare il valore nutrizionale delle produzioni locali a uno stile di vita attivo e consapevole. 

Sono poi intrervenuti Filippo Mobrici, presidente Consorzio Barbera, Davide Migliasso sindaco di San Damiano, Paolo Poncino, Ais Asti, e Mirella Morra, Onav) si è concentrato sul turismo attivo e sulla scoperta del territorio delle Terre Alfieri dal punto di vista del viaggiatore: «Si crea così una rete di informazioni assolutamente inedite e interessanti» spiega Colucci.

Sono stati presentate alcune suggestioni per valorizzare la vocazione del territorio al cicloturismo, le esperienze all'aria aperta, l'enogastronomia con l'obiettivo di invitare il visitatore a vivere le colline in maniera più lenta e consapevole: pedalando, camminando e osservando.

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