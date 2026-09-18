"Al fianco del talento": il progetto della Fondazione CrAsti che accompagna gli studenti all'università

Un incontro per conoscersi, iniziare insieme un nuovo percorso e rivolgere ai ragazzi un augurio per l’esperienza universitaria che stanno per intraprendere. Nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, gli otto giovani selezionati nell’ambito dell’edizione 2026/2027 del progetto “Al fianco del talento” hanno incontrato il Presidente Livio Negro, il Direttore Generale Natascia Borra, il personale della Fondazione e la tutor che li accompagnerà durante il loro percorso universitario.

Con l’ingresso degli otto nuovi studenti, “Al fianco del talento” prosegue il percorso avviato sperimentalmente nell’anno accademico 2025/2026 con tre giovani e compie un ulteriore passo verso il consolidamento dell’iniziativa. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare nel percorso universitario giovani neodiplomati particolarmente meritevoli, selezionati sulla base dei requisiti previsti dal bando.

La Commissione di valutazione ha esaminato le 17 domande pervenute e individuato otto nuovi studenti ammessi al programma. I beneficiari, diplomati negli istituti della provincia di Asti, proseguiranno gli studi in uno degli Atenei piemontesi e potranno contare su un sostegno alle spese direttamente connesse al percorso universitario fino a 8.000 euro per studente e per anno accademico.

Gli otto studenti selezionati rappresentano percorsi scolastici e aspirazioni differenti. Aboulkhairat Salwa, diplomata al Castigliano, e Alice Marengo, proveniente dal Liceo Scientifico “F. Vercelli”, intendono iscriversi a Medicina e Chirurgia all’Università di Torino. Dal “Giobert” provengono Silvana Bejaj, che ha scelto Architettura al Politecnico di Torino, Luca Benedetto, orientato verso Ingegneria civile al Politecnico, e Ginevra Namio, che proseguirà gli studi in Diritto per le imprese e le istituzioni all’Università di Torino.

Completano il gruppo Aicha Diagne, diplomata al “Monti”, che ha scelto Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione; Anita Ricossa, proveniente dal “Pellati” di Nizza Monferrato, intenzionata a frequentare Lettere; e Mattia Rebuffo, diplomato al Liceo classico “Alfieri”, che intende iscriversi a Beni culturali. Tutti e tre hanno scelto l’Università di Torino.