Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Scuola

"Al fianco del talento": il progetto della Fondazione CrAsti che accompagna gli studenti all'università

I giovani saranno sostenuti nel percorso universitario con un contributo economico fino a 8.000 euro l’anno e un programma personalizzato di tutoraggio e mentoring

Redazione web

Redazione web

18 Settembre 2026 16:39:20

"Al fianco del talento": il progetto della Fondazione CrAsti che accompagna gli studenti all'università

Un incontro per conoscersi, iniziare insieme un nuovo percorso e rivolgere ai ragazzi un augurio per l’esperienza universitaria che stanno per intraprendere. Nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, gli otto giovani selezionati nell’ambito dell’edizione 2026/2027 del progetto “Al fianco del talento” hanno incontrato il Presidente Livio Negro, il Direttore Generale Natascia Borra, il personale della Fondazione e la tutor che li accompagnerà durante il loro percorso universitario.  

Con l’ingresso degli otto nuovi studenti, “Al fianco del talento” prosegue il percorso avviato sperimentalmente nell’anno accademico 2025/2026 con tre giovani e compie un ulteriore passo verso il consolidamento dell’iniziativa. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare nel percorso universitario giovani neodiplomati particolarmente meritevoli, selezionati sulla base dei requisiti previsti dal bando. 

La Commissione di valutazione ha esaminato le 17 domande pervenute e individuato otto nuovi studenti ammessi al programma. I beneficiari, diplomati negli istituti della provincia di Asti, proseguiranno gli studi in uno degli Atenei piemontesi e potranno contare su un sostegno alle spese direttamente connesse al percorso universitario fino a 8.000 euro per studente e per anno accademico. 

Gli otto studenti selezionati rappresentano percorsi scolastici e aspirazioni differenti. Aboulkhairat Salwa, diplomata al Castigliano, e Alice Marengo, proveniente dal Liceo Scientifico “F. Vercelli”, intendono iscriversi a Medicina e Chirurgia all’Università di Torino. Dal “Giobert” provengono Silvana Bejaj, che ha scelto Architettura al Politecnico di Torino, Luca Benedetto, orientato verso Ingegneria civile al Politecnico, e Ginevra Namio, che proseguirà gli studi in Diritto per le imprese e le istituzioni all’Università di Torino.  

Completano il gruppo Aicha Diagne, diplomata al “Monti”, che ha scelto Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione; Anita Ricossa, proveniente dal “Pellati” di Nizza Monferrato, intenzionata a frequentare Lettere; e Mattia Rebuffo, diplomato al Liceo classico “Alfieri”, che intende iscriversi a Beni culturali. Tutti e tre hanno scelto l’Università di Torino.  

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133