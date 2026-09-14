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Le nuove norme sull'Intelligenza Artificiale che le Pmi devono conoscere

Giovedì 17 ad Asti incontro per illustrare l'Ai Act entrato in vigore ad agosto. L'evento è organizzato da MarketRock AI Academy

Redazione web

Redazione web

14 Settembre 2026 09:53:05

Le nuove norme sull'Intelligenza Artificiale che le Pmi devono conoscere

Fabienne Vigna

«AI Act: le nuove norme sull'Intelligenza Artificiale che ogni azienda deve conoscere per evitare sanzioni severe»: è questo il tema su cui si svilupperà l’incontro in programma giovedì 17, dalle 8.30 alle 10.30, nella sede di Proevo Piemonte srl, in via Borello 7, ad Asti.
L’appuntamento (gratuito) è rivolto alle imprese del territorio per fare chiarezza sulle nuove norme in materia di intelligenza artificiale introdotte dall'AI Act, entrato in vigore ad agosto. L'evento è organizzato da MarketRock AI Academy.

L'evento, a numero chiuso per favorire domande e networking, prevede l'intervento di un avvocato esperto in diritto digitale e un approfondimento sul Bando Digitalizzazione 2026 per le PMI. Intervengono: Fabienne Vigna, esperta in strategie di crescita per Aziende e formatrice in digital marketing; ⁠⁠Marco Pugliese, avvocato del Foro di Torino: Rossella Pucciariello, esperta di bandi per ottenere finanza agevolata e fondi interprofessionali. Prenotazioni: hello@marketrock.it.

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