Rc auto, ad agosto aumenta ancora. Ma il costo medio ad Asti resta tra i più convenienti

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, ad agosto 2026 il premio medio per l’RC Auto in Italia ha toccato i 502,59 €, in aumento di circa 17 € rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per un incremento pari al +3,5%. I giovani Under 25 continuano ad essere la fascia di popolazione che deve affrontare la spesa maggiore, con il premio medio che nel mese di agosto ha toccato i 1.053,64 € in media, dato in leggero calo rispetto a 12 mesi fa (quando era 1.069,77 € in media) ma comunque ben più alto rispetto a tutte le altre categorie di consumatori.

Infatti, per coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni, la spesa media si è attestata sui 587,92 €, mentre per la fascia 35-44 anni il costo RC Auto scende a 475,41 € in media ad agosto. Il premio medio è poi leggermente più basso per chi ha tra i 45 e i 59 anni (452,32 €), mentre chi paga di meno sono gli Over 60, con il dato che a giugno è pari a 420,47 € in media. “Siamo arrivati all’apice della fase rialzista dei prezzi RC Auto” – commenta Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it. “La nostra aspettativa è che i prezzi assicurativi nei prossimi mesi si manterranno stabili o in leggera contrazione. Infatti, la situazione geopolitica alimenta aspettative inflattive ma l’incremento dei costi del carburante dovrebbe comportare una riduzione delle percorrenze chilometriche e dei sinistri”.

Secondo i dati di Segugio.it relativi agli ultimi 12 mesi, tra i proprietari di veicoli in Italia quelli con un’età compresa tra i 45 e i 59 anni rappresentano il 36,5% del totale, ovvero la quota più alta tra le varie fasce d’età. Al secondo posto si collocano gli Over 60, con il 23,1%, mentre coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni si trovano sul terzo gradino del podio, rappresentando il 19,6% del totale dei proprietari di veicoli nel Paese. A seguire, al quarto posto si trovano i consumatori con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (16,5%), mentre gli Under 25 rappresentano appena il 4,2% dei proprietari di veicoli.

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it ad agosto, in Piemonte il prezzo medio dell’RC Auto si attesta a 499,87 €, un valore inferiore di 2,72 € rispetto alla media italiana. Nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno, il premio medio regionale registra un aumento dell’6,5%.

Guardando al dettaglio provinciale, Torino è la provincia più cara del Piemonte, con un premio medio di 534,81 €, in aumento del 5,9% su base annua. Seguono Vercelli, con 506,48 € e una crescita del 20,3%, e Novara, dove il prezzo raggiunge 461,82 €, in rialzo del 15,7%.

La graduatoria prosegue con Alessandria, che registra un premio medio di 447,18 € e un aumento del 3,2%, e Asti, con 438,29 € e una crescita dello 0,5%. A Cuneo il prezzo si attesta a 430,73 €, in rialzo del 5,7%, mentre a Biella raggiunge 424,49 €, con un incremento dell’8,0%.

Verbano-Cusio-Ossola risulta la provincia meno cara della regione, con un premio medio di 374,00 €, in aumento del 5,6% rispetto allo scorso anno.