Un omaggio a "I giorni del mondo" in occasione dei 45 anni del romanzo di Guido Artom

Pubblicato nel 1981 da Longanesi, narra le vicende della comunità ebraica di Asti nel periodo che va dall’età napoleonica alla formazione dell’Unità d’Italia.

"I giorni del mondo" è un avvincente romanzo storico interamente ambientato ad Asti nel periodo storico tra la denominazione napoleonica e l'Unità d'Italia. Racconta gli accadimenti che portarono al Risorgimento attraverso le vicende della comunità ebraica astigiana, che aderì entusiasticamente a quell'epopea dando alla Nazione un protagonista di prima grandezza come Isacco Artom. Principale collaboratore di Cavour unitamente a Costantino Nigra e successivamente diplomatico, segretario generale del Ministero degli Esteri e senatore del Regno.

Ne parleranno Alessandro Artom, figlio dell’autore, con l’intervento dal titolo “Mio padre Guido, da Asti al mondo”; Luigi Florio con “Quell’intervista al ‘Cittadino’”; Alessia Conti con “1981: il libro che sfiorò lo Strega”; Donatella Gnetti con “Un’epopea familiare che si fa storia”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Associazione Europa Duemila, Ethica - Forum di riflessione, Biblioteca Astense e Rotary club. Ingresso libero.