Il gran giorno è arrivato: Asti è in festa, si corre il Palio

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Il progranma di oggi
06 Settembre 2026 09:12:06
Il gran giorno è arrivato: oggi si corre il Palio di Asti.
Questo il programma della giornata:
Dalle 10, nelle parrocchie cittadine e dei Comuni cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino, e poi sfilata nelle vie del rione, uno dei momenti più sentiti della giornata del Palio.
Alle 11, in piazza San Secondo, la spettacolare e colorata esibizione degli sbandieratori dell'Asta
Alle 13,45 da piazza Cattedrale prend eil via il Corteo storico, 1.200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell'Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.
Dalle 16 parola a fantini e cavalli: tre batterie da sette cavalli. Ecco come sono state designate dal sorteggio:
Dalle 18 si correrà la finale a nove cavalli, con l'assegnazione del Palio.
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