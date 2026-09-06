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Il progranma di oggi

Il gran giorno è arrivato: Asti è in festa, si corre il Palio

Dalle benedizioni di cavalli e fantini alla corsa: ecco che cosa succede oggi, ora per ora

Redazione web

Redazione web

06 Settembre 2026 09:12:06

Il gran giorno è arrivato: Asti è in festa, si corre il Palio

Il gran giorno è arrivato: oggi si corre il Palio di Asti. 

Questo il programma della giornata:

Dalle 10, nelle parrocchie cittadine e dei Comuni cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino, e  poi sfilata nelle vie del rione, uno dei momenti più sentiti della giornata del Palio.

Alle 11, in piazza San Secondo, la spettacolare e colorata esibizione degli sbandieratori dell'Asta

Alle 13,45 da piazza Cattedrale prend eil via il Corteo storico, 1.200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell'Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.

Dalle 16 parola a fantini e cavalli: tre batterie da sette cavalli. Ecco come sono state designate dal sorteggio:

Prima batteria: San Silvestro – Salvatore Nieddu detto Lesto; San Paolo – Mattia Chiavassa detto Tambani; Cattedrale – Marco Bitti; Montechiaro – Filippo Belloni; Moncalvo – Gavino Sanna; Tanaro Trincere Torrazzo – Federico Arri detto Ares; Nizza Monferrato – Gabriele Puligheddu detto Granito

Seconda batteria: San Secondo – Antonio Francesco Mula detto Shardana, Torretta – Sebastiano Murtas detto Grandine; Santa Caterina – Adrian Topalli detto Vulcano; San Lazzaro – Giuseppe Zedde detto Gingillo; Viatosto – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; San Martino San Rocco – Dino Pes detto Velluto; Canelli – Massimo Columbu detto Veleno II.

Terza batteria: San Marzanotto – Alessio Migheli detto Girolamo; Santa Maria Nuova – Andrea Coghe detto Tempesta; San Pietro – Carlo Sanna detto Brigante; Don Bosco – Michel Putzu detto Spago; Castell’Alfero – Francesco Caria detto Tremendo; Baldichieri – Alessandro Cersosimo detto Zefiro; San Damiano – Federico Guglielmi detto Tamurè

Dalle 18 si correrà la finale a nove cavalli, con l'assegnazione del Palio. 

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