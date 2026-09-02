"Materia e Spirito" inaugura la sua prima tappa ad Asti: in mostra il talento del Maestro del Palio

All'interno della sala ovale del refettorio del Seminario ad Asti, sarà aperta dal 1 al 13 settembre “Materia e Spirito”, la mostra dedicata a Marco Aru, artista designato maestro del Palio di Asti 2026. L'esposizione suddivisa in tre tappe nel territorio astigiano, porterà il pubblico a conoscere le diverse espressioni di una carriera costruita attraverso pittura, scultura, restauro, grafica, scenografia e mosaico.

Grazie all’associazione culturale ARIA, il patrocinio dei Comuni di Asti, Soglio e Villanova d’Asti e la collaborazione di Camminare Lentamente, Associazione In Collina, La Cabalesta e Biblioteca Dada Rosso, l’esposizione nasce proprio in occasione della realizzazione del Palio 2026.

Nel pomeriggio di martedì, l'inaugurazione ha accolto un pubblico numeroso, che ha reso il pomeriggio "indimenticabile" come lo ho definito lo stesso Aru. Dal Maestro traspariva l'emozione più sincera mentre ringraziava tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra. Durante il momento inaugurativo i presenti hanno avuto il piacere di essere accompagnati con l'Aperitivo Musicale a cura di Marco Maldarizzi.

Il percorso espositivo vuole anche raccontare l’intera esperienza artistica di Aru, mettendo in evidenza tecniche, materiali e linguaggi differenti. Un itinerario che non si concentrerà soltanto sul capoluogo, ma coinvolgerà anche alcune realtà del territorio astigiano, con l’obiettivo di valorizzare quei paesi del nord Astigiano che custodiscono bellezze e identità spesso poco conosciute.

Proprio la xilografia rappresenterà uno degli elementi più particolari, durante gli appuntamenti dedicati, Aru realizzerà direttamente nelle sedi espositive alcune stampe su carta a partire da una matrice incisa su legno, raffigurante una scena del Palio. Il pubblico potrà così assistere a una vera e propria performance artistica e vedere nascere la stampa direttamente dal gesto dell’artista.

«La xilografia nasce nell’arte medievale ed è stata poi ripresa dalle avanguardie artistiche, anche per dare la possibilità di creare opere semplici, ma non per questo meno belle e strutturate, a un prezzo accessibile a tutti. Per me rappresenta quindi anche un monito: dare la possibilità a chi desidera avere un ricordo del Palio» spiega Aru.

La mostra allestita nella sala ovale del refettorio del Seminario, in piazza Seminario 1, sarà visitabile dall’1 al 13 settembre. Aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Sabato 12 settembre è inoltre previsto l’evento dedicato alla xilografia.

Il secondo capitolo si sposterà al castello di Soglio, sede di ARIA, in via Crova 21. Qui la mostra sarà allestita dal 19 al 27 settembre, con inaugurazione il 19 settembre dalle 16, sempre accompagnata dall’Aperitivo Musicale di Marco Maldarizzi. L’esposizione sarà visitabile su prenotazione e nei fine settimana dalle 16 alle 19. Il 26 settembre sarà protagonista la xilografia.

Infine, Villanova d’Asti ospiterà “Materia e Spirito – Arte al buio” negli spazi dell’ex confraternita dei Battuti, il Batù, presso la Biblioteca Dada Rosso, in via Tommaso Villa 2. L’inaugurazione è prevista il 18 settembre alle 16, mentre la mostra resterà aperta dal 19 al 27 settembre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Anche qui non mancherà l’appuntamento con la xilografia, previsto per il 20 settembre.