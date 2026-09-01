Barbera & Barbere: da 25 anni racconta e fa assaporare l'Astigiano e il Monferrato

Oltre 400 eventi organizzati, 1.200 vini degustati, visite a centinaia di ristoranti e cantine: questo in estrema sintesi il bilancio di 25 anni di attività di Barbera & Barbere, il sodalizio nato nel 2001 dall'incontro di otto amici e da una passione comune per la Barbera, la buona cucina e le colline del territorio. Un compleanno importante che è stato festeggiato, come si conviene, in una location di prestigio, come i relais Le Cattedrali, sulle colline di Valleandona.

“Una festa celebrata insieme in una serata speciale, in compagnia di oltre 100 partecipanti tra associati, produttori e rappresentanti delle istituzioni di Asti e del territorio - ha ricordato il presidente Beppe Giordano - Una storia costruita sulla trasparenza, sulla correttezza, sulla qualità delle proposte e sulla capacità di mettere in relazione persone diverse. Una convivialità nella quale il vino diventa occasione di conoscenza, confronto e condivisione e, insieme, un modo per scoprire e valorizzare il Monferrato. Dopo 25 anni possiamo dire che questa è soprattutto un'associazione ancora viva, attiva e inclusiva”.