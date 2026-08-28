Incendio in Via Verdi, traffico bloccato nella traversa di corso Dante

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco del Comando di Asti in via Verdi, traversa secondaria di corso Dante.

All'interno del cortile di un condominio della via, una caldaia è andata in fiamme presumibilmente per un corto circuito. I vicini dell'alloggio dopo aver notato le fiamme e il fumo divamparsi dal balcone hanno subito chiamato i soccorsi, in quanto l'alloggio risulta non abitato e in vendita.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per spegnere l'incendio e attualmente non risultano feriti.

Il tratto di via Verdi è ancora chiuso, in quanto occupato dai mezzi necessari per l'intervento.