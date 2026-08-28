Incendio in Via Verdi, traffico bloccato nella traversa di corso Dante

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28 Agosto 2026 18:07:20
Intervento in corso dei Vigili del Fuoco del Comando di Asti in via Verdi, traversa secondaria di corso Dante.
All'interno del cortile di un condominio della via, una caldaia è andata in fiamme presumibilmente per un corto circuito. I vicini dell'alloggio dopo aver notato le fiamme e il fumo divamparsi dal balcone hanno subito chiamato i soccorsi, in quanto l'alloggio risulta non abitato e in vendita.
I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per spegnere l'incendio e attualmente non risultano feriti.
Il tratto di via Verdi è ancora chiuso, in quanto occupato dai mezzi necessari per l'intervento.
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