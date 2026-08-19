L'arte e il talento di Marco Aru in una mostra itinerante nell'astigiano

“Materia e Spirito” è la mostra dedicata a Marco Aru, artista designato maestro del Palio di Asti 2026. Lìesposizione lungo i mesi di settembre e ottobre porterà il pubblico a conoscere le diverse espressioni di una carriera costruita attraverso pittura, scultura, restauro, grafica, scenografia e mosaico.

Promossa dall’associazione culturale ARIA, con il patrocinio dei Comuni di Asti, Soglio e Villanova d’Asti e la collaborazione di Camminare Lentamente, Associazione In Collina, La Cabalesta e Biblioteca Dada Rosso, l’esposizione nasce proprio in occasione della realizzazione del Palio 2026. Un opportunità che rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Aru, chiamato a realizzare i due drappi destinati alla corsa.

Il percorso espositivo vuole anche raccontare l’intera esperienza artistica di Aru, mettendo in evidenza tecniche, materiali e linguaggi differenti. Un itinerario che non si concentrerà soltanto sul capoluogo, ma coinvolgerà anche alcune realtà del territorio astigiano, con l’obiettivo di valorizzare quei paesi del nord Astigiano che custodiscono bellezze e identità spesso poco conosciute.

Proprio la xilografia rappresenterà uno degli elementi più particolari, durante gli appuntamenti dedicati, Aru realizzerà direttamente nelle sedi espositive alcune stampe su carta a partire da una matrice incisa su legno, raffigurante una scena del Palio. Il pubblico potrà così assistere a una vera e propria performance artistica e vedere nascere la stampa direttamente dal gesto dell’artista.

Il primo appuntamento sarà ad Asti, nella sala ovale del refettorio del Seminario, in piazza Seminario 1, dove “Materia e Spirito” sarà visitabile dall’1 al 13 settembre. L’inaugurazione è fissata per il 1° settembre alle 18 e sarà accompagnata da un “Aperitivo Musicale” a cura di Marco Maldarizzi. La mostra sarà aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Sabato 12 settembre è inoltre previsto l’evento dedicato alla xilografia.

Il secondo capitolo si sposterà al castello di Soglio, sede di ARIA, in via Crova 21. Qui la mostra sarà allestita dal 19 al 27 settembre, con inaugurazione il 19 settembre dalle 16, sempre accompagnata dall’Aperitivo Musicale di Marco Maldarizzi. L’esposizione sarà visitabile su prenotazione e nei fine settimana dalle 16 alle 19. Il 26 settembre sarà protagonista la xilografia.

Infine, Villanova d’Asti ospiterà “Materia e Spirito – Arte al buio” negli spazi dell’ex confraternita dei Battuti, il Batù, presso la Biblioteca Dada Rosso, in via Tommaso Villa 2. L’inaugurazione è prevista il 18 settembre alle 16, mentre la mostra resterà aperta dal 19 al 27 settembre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Anche qui non mancherà l’appuntamento con la xilografia, previsto per il 20 settembre.