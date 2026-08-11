La Fondazione Cassa di risparmio aiuta i vigili del fuoco volontari di Nizza, Canelli, Cocconato e Villanova

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha deliberato uno stanziamento complessivo di 80.000 euro a sostegno dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari di Nizza Monferrato, Canelli, Cocconato e Villanova d’Asti, necessario per completare l’allestimento tecnico e operativo di quattro nuove autopompe-serbatoio destinate ai rispettivi presidi. Un intervento che conferma l’attenzione della Fondazione verso le esigenze del territorio e, in particolare, verso la sicurezza delle comunità e la capacità di risposta alle emergenze.

Il contributo della Fondazione, pari a 20.000 euro per ciascuna delle quattro autopompe, si inserisce nel più ampio progetto promosso dalla Regione Piemonte, attraverso l’Assessorato alla Protezione civile, per il rinnovo e il potenziamento dei mezzi a disposizione dei Vigili del Fuoco Volontari, integrando le risorse pubbliche già previste.

Un impegno economico significativo, destinato a un progetto ritenuto particolarmente meritevole, che esprime una logica di rete e di collaborazione tra istituzioni e territorio. In questo quadro la Fondazione si conferma un punto di riferimento, capace di mettere in relazione risorse e bisogni delle comunità e di contribuire alla realizzazione di interventi di concreto interesse collettivo.

Livio Negro, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti: “La sicurezza delle nostre comunità e la tutela del territorio rappresentano ambiti nei quali la Fondazione intende continuare a garantire una presenza concreta. I recenti incendi che hanno interessato diverse aree del Piemonte hanno mostrato ancora una volta quanto sia importante poter contare su presidi efficienti, mezzi adeguati e persone preparate ad affrontare tempestivamente le emergenze. Con questo stanziamento vogliamo sostenere il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco Volontari e contribuire a rafforzarne la capacità operativa. È un intervento che risponde a un bisogno reale delle comunità e che interpreta pienamente il ruolo della Fondazione: ascoltare le esigenze del territorio e trasformarle, quando possibile, in iniziative capaci di produrre benefici reali e duraturi”.

“Sono molto felice che lo stanziamento straordinario della Regione in favore dei distaccamenti astigiani sia stato accompagnato da un contributo così significativo da parte della Fondazione Cassa Risparmio di Asti” afferma l’Assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi.

Si uniscono ai ringraziamenti i 4 Sindaci che hanno stanziato 100.000 ciascuno per cofinanziare il progetto: “Lo stanziamento previsto in favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari vuole essere la prova tangibile, dell’attenzione che le nostre amministrazioni riservano ai vigili del fuoco volontari, perché poterli dotare di questi mezzi, significa metterli nella condizione di poter eseguire gli interventi nel migliore dei modi, inoltre questo supporto della Fondazione, che ringraziamo, ci conferma la bontà della scelta fatta per la sicurezza dei cittadini dell’astigiano” dichiarano Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato, Roberta Giovine, sindaco di Canelli, Roberto Peretti, sindaco di Villanova d’Asti e Monica Marello, sindaco di Cocconato.

I veri beneficiari del mezzo, insieme ai cittadini astigiani, sono i vigili del fuoco volontari che dedicano volontariamente buona parte del loro tempo agli interventi in emergenza:

" Queste risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ci aiutano ad essere più efficaci negli interventi, ma soprattutto ci gratificano del lavoro che quotidianamente facciamo per i nostri territori" concludono i 4 capi distaccamento".