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Pugilato

Stasera Oliha-McKenna, “Chapo” può diventare leggenda

A Dublino il match mondiale IBF in diretta tv: la Juventus omaggia Etinosa

Davide Chicarella

Davide Chicarella

08 Agosto 2026 18:02:10

Etinosa con la cintura

Oliha riceve la cintura griffata Juventus

Tutto pronto a Dublino per uno degli eventi più importanti della storia del pugilato italiano. Ed è un orgoglio assoluto poter ammirare su un ring di tale prestigio un atleta astigiano come Etinosa Oliha.

El Chapo, come sempre guidato a bordo ring dal maestro Davide Greguoldo, artefice dei tanti successi del campionissimo, affronterà tra poche ore nell'evento messo in atto dalla Zuffa Boxing di Dana White il forte atleta irlandese Aaron McKenna, imbattuto peso medio, nel Main event di un meeting che assegnerà il titolo mondiale IBF.

Entrambi gli atleti arrivano all'appuntamento senza nessuna sconfitta: 22-0 il record di Etinosa, 20-0quello dell'avversario. La sfida verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky e anche sul canale YouTube della Zuffa Boxing.

Nota curiosa: poche ore fa l'atleta astigiano ha ricevuto un graditissimo omaggio da parte della Juventus in collaborazione con la WWE, che ha premiato Oliha con una cintura speciale per augurare un buon match al formidabile campione.

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