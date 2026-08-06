Si aprono le danze del Rally Città di Torino

Giovedì 6 Agosto si aprono le iscrizioni al 41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo. La competizione promossa da Rt Motorevent è fra le più rappresentative del panorama automobilistico regionale si correrà nel week-end fra il 5 e 6 Settembre prossimi.

Il Rally Città di Torino e Valli di Lanzo patrocinato dalla Regione Piemonte, dall’ Automobile Club Torino e dai Comuni di Ciriè e Lanzo Torinese, è inserito nel calendario della Coppa Rally di Zona 1 come quinto e penultimo appuntamento stagionale ed è quindi un passaggio decisivo per l’accesso alla finalissima nazionale in programma a Lucca a metà Novembre. Molte le novità per questa edizione. Prima fra tutte lo svolgimento della competizione articolata nelle giornate di Sabato e Domenica . Una nelle novità più importanti riguarda la location dove saranno allestite la partenza l’arrivo della gara e tutto il quartier generale.

Dopo due anni a Venaria,questa edizione il Rally Città di Torino farà tappa a Ciriè. La scelta della cittadina, residenza sabauda, alle porte del canavese è dovuta oltre all’entusiasmo dell’amministrazione ciriacese, soprattutto per la conformazione del percorso di gara che si snoda dalla Valle di Lanzo con la prova di Monastero, al cuore del canavese con i parziali di Santa Elisabetta ,Pratiglione e Borgiallo. A Ciriè saranno allestiti nella zona industriale il Riordino e il Parco Assistenza.

Vediamo nel dettaglio il programma dell’appuntamento torinese.

Come già detto, le iscrizioni saranno aperte da giovedì 6 agosto a venerdì 28. La gara entrerà nel vivo sabato 29 con la consegna del road book che si terrà dalle 10,00 alle 13,00 presso i locali del palazzo comunale a Ciriè. Nella stessa giornata sarà possibile una prima ricognizione del percorso, operazione ripetuta anche per l’intero pomeriggio di venerdì 4 settembre. In serata, dalle 18,00 alle 20,00 si terrà nei locali di Bimotor Fpt una prima sessione di verifiche sportive e tecniche per gli scritti allo shakdown, che proseguiranno anche nella giornata di sabato dalle 8,00 alle 12,00 mentre per tutti gli altri le verifiche sono previste dalle 14,00 alle alle 16,00. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 prenderà il via lo shakedown su un tratto della prova di Monastero, a Lanzo Torinese in Piazza Rolle sarà prevista l’area service dello shakedown. La cerimonia di partenza si terrà alle 17.30 dalla pedana allestita in Corso Martiri a Ciriè dalla quale i concorrenti raggiungeranno la prova speciale di apertura, la “Santa Elisabetta”, altra novità di questa edizione. Il tratto cronometrato, fortemente voluto dal Sindaco di Colleretto Castelnuovo al fine di promuovere il suggestivo territorio sarà quello da Borgiallo che porta al santuario di Sant’ Elisabetta con start alle ore 18,14. La prova speciale sarà ripetuta anche la domenica ma sensibilmente accorciata posizionando lo stop nei pressi di Colleretto Castelonuovo. Il sabato sera, una volta conclusa la prova, al riordino, nel piazzale del Santuario, sarà offerto un apericena di benvenuto per tutti i concorrenti curato dal ristorante “Minichin”. Dopo il riordino notturno a Ciriè, le ostilità riprenderanno la domenica con la prova di Monastero e dopo una sosta a Ciriè per riordino e assistenza, la carovana del rally si sposterà in canavese per i parziali di Pratiglione e Borgiallo. Un ultimo passaggio in assistenza che precederà il rush finale, tre prove speciali affrontate consecutivamente: Monastero, Pratiglione e Borgiallo prima dell’ arrivo a Ciriè per la cerimonia di premiazione dopo sette prove speciali dove verranno consegnati i trofei: “Città di Ciriè” e “Reale Cavour Evo”. A vincere il Rally Città di Torino nel 2025 furono Jacopo Araldo e Lorena Boero a bordo della Skoda Fabia Rally2.