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Formazione

Prende forma il progetto "Giovani in Equili...Brio" sul territorio astigiano

Stanziati i fondi per laboratori di ascolto, sport e momenti di socialità per il benessere dei giovani con particolare attenzione alla fase adolescenziale

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

30 Luglio 2026 09:26:34

Prende forma il progetto "Giovani in Equili...Brio" sul territorio astigiano

Prenderà forma nei prossimi giorni il progetto “Giovani in Equili…brio”, promosso dalla Provincia di Asti e finanziato con 110 mila euro grazie al bando nazionale “Province x giovani: insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”. L’iniziativa è rivolta a ragazze, ragazzi e giovani tra i 14 e i 35 anni, con un’attenzione particolare al mondo dell’adolescenza, e partirà dalla metà di settembre.

Il programma prevede un calendario di attività che comprenderà dai laboratori di ascolto dedicati alle diffuse difficoltà che interessano la vita dei giovani agli incontri di approfondimento su temi di attualità, affiancati da momenti di socialità, sport e divertimento. L’obiettivo di tale progetto è favorire il benessere psicofisico delle nuove generazioni attraverso occasioni di confronto e comunità.

«L’obiettivo è costruire una rete diffusa di opportunità, relazioni e partecipazione, per il benessere delle nuove generazioni partendo direttamente dai territori con il coinvolgimento degli amministratori locali e dei cittadini», commenta il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo. In questa fase estiva, infatti, sono in corso le collaborazioni con le realtà locali per definire e organizzare le attività che prenderanno il via da settembre.

«Per promuovere il programma e i laboratori – aggiunge il consigliere provinciale delegato alle Politiche giovanili, Carlo Mancuso – sarà dato spazio alla comunicazione, affidando proprio ai giovani il compito di raccontare il progetto e diffondere buone pratiche attraverso un utilizzo consapevole e positivo dei social network».

Mancuso definisce poi il valore umano dell’iniziativa: «È importante creare occasioni di partecipazione, ascolto e crescita, valorizzando le idee e lo spirito di protagonismo dei ragazzi. Investire in loro significa investire nel futuro del nostro territorio».

Il progetto, promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, è coordinato dalle cooperative Motiva, Animazione Valdocco e PIAM ETS, in collaborazione con i consorzi socio-assistenziali COGESA, CISA Asti Sud e con il Comune di Asti.

Per rimanere aggiornati sulle attività e sul calendario degli appuntamenti sarà possibile seguire i nuovi canali social ufficiali della Provincia di Asti su Facebook e Instagram.

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