Il "Cardinal Massaia" rilancia la Traumatologia sportiva: Artoscopia e cure personalizzate per gli atleti

L’ortopedia del Cardinal Massaia riattiva e potenzia le attività legate al trattamento chirurgico della traumatologia sportiva. L’offerta si concentra sui principali distretti interessati dai traumi sportivi. Si va dal trattamento del ginocchio con focus mirato sulla riparazione e ricostruzione artroscopica di lesioni meniscali, cartilaginee e legamentose (come il legamento crociato), al trattamento della spalla con interventi dedicati alla gestione di patologie e traumi del distretto scapolo-omerale, come le lesioni della cuffia dei rotatori e l'instabilità articolare. Non ultimo il trattamento della caviglia e del piede con interventi mirati alla stabilizzazione di instabilità residue a seguito di traumi distorsivi

“Tutte le procedure vengono studiate e modellate rigorosamente "ad hoc" sulle specifiche esigenze anatomiche e sulla disciplina praticata dal paziente, sia esso un atleta professionista o un amatore” spiega il dottor Federico Dettoni, che ha assunto la direzione del reparto ospedaliero nel gennaio 2025.

Il successo del trattamento chirurgico è strettamente legato alla fase successiva. Per questo motivo, l'attività dell'équipe lavora in totale coordinamento con le figure dei fisiatri e dei fisioterapisti che fanno riferimento alla struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione guidata dalla dottoressa Giovanna Lombardi.

“Grazie a questa pianificazione multidisciplinare, ogni paziente segue un piano di riabilitazione personalizzato, pensato per ripristinare la corretta funzionalità articolare e muscolare in sicurezza, riducendo al minimo il rischio di recidive”, sottolinea Dettoni coadiuvato dai colleghi specializzati in questo filone di attività: Marco Dapavo (esperto di chirurgia dell’anca), Simona Merlone (chirurgia del piede), Michel Calò (chirurgia della spalla) e Umberto Galluzzo (chirurgia del ginocchio), questi ultimi in forza al Cardinal Massaia da fine 2025.

Il percorso, avviato all’inizio dell’anno, ha già trovato un forte riscontro operativo sul territorio grazie all'avvio di collaborazioni con numerose società e associazioni sportive della zona.

L’Orange Futsal Asti (serie A2 Elite) segnala con soddisfazione il caso di Enrico Alves Rodrigues, classe 2007, bomber della squadra e della nazionale italiana, operato nelle scorse settimane per una complessa frattura al malleolo.

Andrea Bettiol, atleta della “Monferrato Rugby”, grazie allo staff del Cardinal Massaia ha superato una lesione al bicipite femorale della coscia, recuperando la forma in extremis per la promozione della squadra in A2.

Un’altra esperienza positiva arriva dal giovane atleta della Moncalieri Basket, Leonardo Di Tanno (classe 2011) che grazie all’equipe di Federico Dettoni è riuscito a risolvere brillantemente una complessa lesione meniscale.

“La rete diretta con le società sportive consente di velocizzare i tempi di diagnosi e presa in carico in caso di infortunio sul campo, offrire un punto di riferimento sicuro per atleti e dirigenti societari, garantire continuità di assistenza dalla fase acuta al rientro all'attività agonistica”, puntualizza Dettoni.

“Il potenziamento della traumatologia sportiva conferma la capacità dell’Ortopedia del Cardinal Massaia di essere un reparto per l’intero arco della vita, in grado di rispondere non soltanto alle patologie tipiche della terza età, ma anche alle esigenze dei pazienti più giovani e degli sportivi. Parallelamente, prosegue il massimo impegno dell’Azienda per migliorare l’accessibilità alle prestazioni e ridurre i tempi di attesa”, conclude il direttore generale Giovanni Gorgoni.