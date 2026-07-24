A Cocconato il cinema si gusta meglio se è tra i vigneti

Sabato 25 luglio torna Cinema in Vigna, l'appuntamento estivo firmato Bava che unisce il fascino del grande schermo alla bellezza di una serata tra i filari della storica vigna Cadodo della famiglia Bava, a Tuffo di Cocconato: nel luogo simbolo della produzione del Monferrato DOC Nebbiolo Superiore Serre di San Pietro, il cinema all'aperto incontra il paesaggio del Monferrato per una serata di mezza estate all'insegna del vino, della convivialità e della cultura.

Dalle 19 gli ospiti potranno rilassarsi tra i vigneti degustando una selezione di vini Bava e cocktail a base di Vermouth Cocchi, accompagnati dalle proposte gastronomiche del food truck di Cascina Rosengana.

Alle 21 prenderà il via la proiezione di "Ritorno in Borgogna", il film del regista Cédric Klapisch che racconta il ritorno alle proprie radici attraverso la storia di tre fratelli chiamati a ritrovarsi nella tenuta di famiglia. Una storia delicata e coinvolgente che intreccia relazioni, vendemmia e passione per il vino, in sintonia con il luogo che ospita l'evento. Anche quest'anno il titolo del film è stato scelto dalla community Bava, che nelle scorse settimane ha potuto proporre e votare la pellicola attraverso i canali social dell'azienda, confermando lo spirito partecipativo che caratterizza l'iniziativa fin dalla sua nascita.

L'ingresso all'evento è gratuito, mentre degustazioni e le proposte food saranno acquistabili in loco. Ogni partecipante potrà portare con sé coperte, cuscini e scegliere liberamente il punto da cui vivere la proiezione tra i filari.

Modalità di accesso: La partecipazione è gratuita con prenotazione online:

https://www.bava.com/cinema-in-vigna-2026/

In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la modalità di accredito e se si desidera riservare un posto anche in caso di pioggia: in questo caso la proiezione si terrà nelle cantine storiche della famiglia Bava a Cocconato.

Nel corso della serata sarà presente il food truck di Cascina Rosengana, con una proposta gastronomica dedicata all'evento che comprende donuts salati preparati al momento, taglieri di formaggi biologici, maltagliati, popcorn artigianali e torta di nocciole senza glutine