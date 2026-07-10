Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Dibattito

"Prepensionamenti alla Banca di Asti? Non risulta nulla"

Questa mattina i vertici societari hanno incontrato i sindacati (riunione già programmata): "Il tema non è in agenda"

Redazione web

Redazione web

10 Luglio 2026 11:48:38

La Banca di Asti

La sede centrale della Banca di Asti

"Il tema non è in agenda": è questa la risposta che i sindacarti dei lavoratori di Banca di Asti hanno ricevuto questa mattina, giovedì, nell'incontro già programmato con i vertici societari. Nei giorni scorsi era circolata la notizia, diffusa da un intervento del capogruppo di Uniti si Può Mauro Bosia, di un possibile massiccio piano di prepensionamenti. "Il timore - era in sostanza il ragionamento di Bosia -  è che questa operazione possa essere propedeutica ad una futura vendita della banca, dato che si trasformerebbe in una riduzione significativa degli organici e quindi anche dei costi". 

Per Andrea Larocca, segretario della Fabi a cui aderiscono circa 600 dipendenti della Cassa, "se ci fosse un piano del genere come sindacati saremmo stati obbligatoriamente coinvolti. Non è così e in ogni caso ricordo che in questa azienda sono stati quattro piano di prepensionamenti in 12 anni e sempre Banca di Asti è intervenuta coprendo ampiamente le uscite con nuove assunzioni". Anche Enzo La Montagna della Fisac Cgil dice "non ci risulta nulla". Sul tema è intervenuta anche la lista Giovani Astigiani.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133