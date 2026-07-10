"Prepensionamenti alla Banca di Asti? Non risulta nulla"

"Il tema non è in agenda": è questa la risposta che i sindacarti dei lavoratori di Banca di Asti hanno ricevuto questa mattina, giovedì, nell'incontro già programmato con i vertici societari. Nei giorni scorsi era circolata la notizia, diffusa da un intervento del capogruppo di Uniti si Può Mauro Bosia, di un possibile massiccio piano di prepensionamenti. "Il timore - era in sostanza il ragionamento di Bosia - è che questa operazione possa essere propedeutica ad una futura vendita della banca, dato che si trasformerebbe in una riduzione significativa degli organici e quindi anche dei costi".

Per Andrea Larocca, segretario della Fabi a cui aderiscono circa 600 dipendenti della Cassa, "se ci fosse un piano del genere come sindacati saremmo stati obbligatoriamente coinvolti. Non è così e in ogni caso ricordo che in questa azienda sono stati quattro piano di prepensionamenti in 12 anni e sempre Banca di Asti è intervenuta coprendo ampiamente le uscite con nuove assunzioni". Anche Enzo La Montagna della Fisac Cgil dice "non ci risulta nulla". Sul tema è intervenuta anche la lista Giovani Astigiani.