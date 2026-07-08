Anniversario WayAssauto: aperta la mostra documentale “120 Anni di Storie Astigiane”

Centoventi anni di storia raccontati attraverso fotografie, documenti d’archivio, immagini e testimonianze. In occasione dell'anniversario dalla fondazione, WayAssauto celebra il proprio percorso con la mostra documentale “120 Anni di Storie Astigiane”, un’esposizione dedicata alla storia dell’azienda e al legame con la città di Asti.

Inaugurata ieri a Palazzo Mandela, l’ex Tribunale di piazza Catena, la mostra sarà visitabile fino al 29 luglio, offrendo a cittadini, clienti e appassionati l’occasione di ripercorrere oltre un secolo di storia industriale italiana.

L'azienda

Fondata nel 1906, WayAssauto ha attraversato le principali trasformazioni industriali e tecnologiche del Paese, mantenendo costante il proprio impegno nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il settore automotive e dei veicoli industriali. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle origini dell’azienda fino agli sviluppi più recenti, mettendo in luce non solo la crescita dell’impresa, ma anche il contributo offerto allo sviluppo economico e sociale del territorio astigiano.

Nel corso dei suoi 120 anni di attività, l’azienda ha saputo rinnovarsi continuamente, investendo in ricerca, innovazione e qualità per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Oggi WayAssauto è una realtà internazionale attiva nei settori Heavy Duty, Railway e Automotive, capace di coniugare innovazione tecnologica e solide radici italiane.

L'esposizione

La mostra vuole raccontare proprio questo equilibrio tra memoria e futuro, valorizzando il patrimonio di lavoro di oltre un secolo di storia. Ma 120 Anni di Storie Astigiane è anche il racconto di una "grande famiglia", per generazioni, infatti, WayAssauto ha rappresentato un punto di riferimento per gli astigiani. Contribuendo alla crescita economica locale dando lavoro a numerosi cittadini e accompagnando la vita di migliaia di famiglie. Attraverso fotografie e documenti emerge il lato umano di questa lunga storia, resa possibile dall’impegno quotidiano di chi ha lavorato all’interno dell’azienda.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 luglio a Palazzo Mandela, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire 120 anni di storia industriale, innovazione e passione dell'azienda che ha segnato la storia della nostra città.