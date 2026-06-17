Fiorini (Ad Banca di Asti) ai piccoli azionisti: "Puntiamo ad incrementare il credito alle imprese ed alle famiglie"

"Un clima sereno, con l’intesa di un ulteriore incontro dopo l’approvazione del nuovo Piano Industriale triennale previsto per la metà del prossimo mese di novembre": così la delegazione dell’Associazione dei Piccoli Azionisti della Banca di Asti ha definito l'incontro con il Presidente della Banca di Asti Maurizio Rasero e il CEO Roberto Fiorini.

Nell’occasione il Presidente Rasero, giustificato il reiterato rinvio dell’incontro per inderogabili sopravvenuti impegni istituzionali, ha ringraziato per la disponibilità i consiglieri dell’Associazione Cariasti intervenuti in gran numero, dichiarando l’intenzione di operare assiduamente per garantire la crescita della Banca, obiettivo realizzabile grazie anche ad una esperienza trascorsa come consigliere e Vice Presidente e ad un CdA di prestigio, assistito da un Amministratore Delegato che ha maturato grande esperienza avendo lavorato in varie parti del mondo per una importante Banca. Il Presidente Rasero, infine, ha espresso il suo apprezzamento per l’avvenuta a conferma della referente dell’Associazione Cariasti, prof. Avv. Silvia Mirate, in seno al nuovo C.d.A. bancario.

È poi intervenuto l’A.D. Roberto Fiorini per confermare di aver preso le redini di un’Azienda certamente sana, dotata di grande liquidità e con personale adeguato, nell’interesse della quale sta predisponendo un Piano Industriale che, tramite interventi mirati, sarà indirizzato ad incrementare il credito alle imprese ed alle famiglie senza eccedere nel rischio e con apporto commissionale equilibrato, con giusta attenzione al contenimento dei costi ed all’utilizzo della tecnologia.

Rispondendo alle domande, il Dr. Fiorini ha sostenuto che sarà così possibile iniziare un lento processo di valorizzazione dell’azione bancaria, attualmente troppo distante dal suo valore effettivo.