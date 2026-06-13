Confartigianato Asti si allea con Solar Valley per energia pulita e bollette più leggere

Progetti
13 Giugno 2026 08:13:00
Roberto Dellavalle, Lorenzo Carosso, Giansecondo Bossi
Confartigianato si allea con Solar Valley, la maggiore delle Comunità energetiche dell’Astigiano, per definire una nuova strategia sul fronte sempre caldo dell’approvvigionamento energetico e dei suoi costi.
«Quanto pesino le bollette, soprattutto in questi ultimi mesi, lo sappiamo tutti - ha ricordato il presidente di Confartigianato Roberto Dellavalle - il nostro compito è venire incontro alle esigenze di imprese e famiglie offrendo delle occasioni che riteniamo favorevoli».
«Attraverso questa collaborazione - ha poi spiegato il direttore Giansecondo Bossi - , la nostra Associazione si pone l’obiettivo di evidenziare i vantaggi che le imprese e le famiglie potranno ottenere grazie a questa aggregazione, tra cui significativi risparmi sui costi energetici, l’accesso agli incentivi e alle agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di impianti fotovoltaici condivisi e le tariffe incentivanti per l’energia autoconsumata».
Ma di che cosa si tratta nello specifico? «Le Comunità energetiche rinnovabili, - ha spiegato Lorenzo Carosso, presidente di Solar Valley - sono gruppi di persone e imprese che scelgono di unirsi per autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili e consumarla con una serie di vantaggi e benefici».
Uno dei vantaggi è la assoluta libertà che viene lasciata all’utente, che, ad esempio, non è costretto a cambiare fornitore dell’energia: «Chi aderisce alla Cer è libero di entrare e uscire in qualsiasi momento, senza quote iniziali da versare o penali» ha ancora spiegato Carosso.
Solar Valley, una delle prime Cer ad essere attivata e oggi presente su quasi tutto il territorio nazionale, ha sede a Santo Stefano Belbo: vi aderiscono 400 Comuni (in gran parte piemontesi), associazioni (come Confartigianato Asti o Confcommercio Cuneo), altri enti privati e imprese; attualmente serve 15 mila utenze e ha una produzione di 150 megawatt (grosso modo il consumo medio di 150 mila famiglie). E’ impegnata nella promozione della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.
«Attraverso la semplice compilazione del modulo di adesione e senza alcun onere - ha spiegato Bossi - gli aderenti hanno l’opportunità di ridurre i propri costi energetici. Da oggi avvieremo i contatti con i nostri soci per spiegare il progetto e iniziare a raccogliere le adesioni». In media, ha specificato Carosso, il risparmio è pari all’importo di una bolletta mensile all’anno. Per chi invece è anche produttore ci sono anche altri vantaggi di tipo fiscale e non solo.
Un altro elemento è quello ambientale: l’energia è prodotta solo da fonti rinnovabili (il solare in questo caso) e Solar Valley insiste molto sul recupero di tetti dei capannoni produttivi a fini energetici. Infine un aspetto più sociale: per legge le Cer sono obbligate a riversare una quota in interventi sociali sul territorio, concordati con le amministrazioni locali. Quindi non solo un beneficio per le «tasche» di chi aderisce ma per chi vive su quell’area.
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