"Opere ed Utopie" in un pomeriggio nel bosco a Cisterna

«Opere ed Utopie in un pomeriggio nel bosco»: l’invito è intrigante e lascia lo spazio all’immaginazione. L’appuntamento è per sabato 13, dalle 16, nella piazzetta antistante il pilone votivo di San Pancrazio e Bovo, in vallata San Matteo, sotto l’antico borgo di Cisterna.

«Posteggiate nella piazzetta davanti al pilone votivo, seguite il percorso segnalato: al resto ci pensiamo noi» recita l’invito firmato da Beppe Guido «Pescaja», uno dei nomi più illustri dell’enologia piemontese, «poeta» del vino e tenace sostenitore sella cultura del territorio.

In fondo al percorso (dress code raccomandato: scarpe basse, abbigliamento confortevole e coperta da stendere a terra) le opere e le proposte artistiche di Romina Mandrile (dipinti e installazioni) e Beppe Fissore di Montaldo (scrittore), raccolte sotto al titolo «Noi siamo musica».