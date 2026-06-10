Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

"Opere ed Utopie" in un pomeriggio nel bosco a Cisterna

Sabato 13 le proposte artistiche di Romina Mandrile (dipinti e installazioni) e Beppe Fissore di Montaldo (scrittore), in un appuntamento organizzato dalle Cantine Pescaja

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

10 Giugno 2026 15:18:01

"Opere ed Utopie" in un pomeriggio nel bosco a Cisterna

"Opere ed Utopie" in un pomeriggio nel bosco a Cisterna

«Opere ed Utopie in un pomeriggio nel bosco»: l’invito è intrigante e lascia lo spazio all’immaginazione. L’appuntamento è per sabato 13, dalle 16, nella piazzetta antistante il pilone votivo di San Pancrazio e Bovo, in vallata San Matteo, sotto l’antico borgo di Cisterna.

«Posteggiate nella piazzetta davanti al pilone votivo, seguite il percorso segnalato: al resto ci pensiamo noi» recita l’invito firmato da Beppe Guido «Pescaja», uno dei nomi più illustri dell’enologia piemontese, «poeta» del vino e tenace sostenitore sella cultura del territorio.

In fondo al percorso (dress code raccomandato: scarpe basse, abbigliamento confortevole e coperta da stendere a terra) le opere e le proposte artistiche di Romina Mandrile (dipinti e installazioni) e Beppe Fissore di Montaldo (scrittore), raccolte sotto al titolo «Noi siamo musica».

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133