"Ananda", dalla "signora della grappa" un liquore che profuma di cioccolato

Distillati
10 Giugno 2026 11:57:12
«Ananda» in sanscrito, significa «beatitudine, delizia, felicità». Sensazioni speciali soprattutto se legate al sorseggiare di un liquore. A proporlo, (anzi riproporlo) è AbSelezione Italian Spirits, distilleria che riporta ad un nome che ha fatto la storia della grappa in Italia: Bocchino di Canelli.
A guidare AbSelezione, come rivelano le due lettere iniziali, è Antonella Bocchino, figlia di Giorgio Micca e Miranda Bocchino, la signora sorridente della grappa.
Ananda è dunque ottenuto con una lunga macerazione in infusione alcolica di fave di cacao “Arriba Superior Selecto” (che dà il color rosso mogano intenso e trasparente), selezionate con cura da Guido Gobino, nome prestigioso della cioccolateria italiana.
«La “colpa” di questo nome - spiega Antonella Bocchino - è del prof. Giorgio Calabrese, grande medico esperto in dieta e nutrizione, che, scoperta nelle fave di cacao una sostanza simil-cannabinoide, l’Anandamide, appunto, o ammina della felicità, la coniugò ai suoi effetti benefici sulla salute». Come dire, un bicchierino ogni tanto di «Ananda» non fa male.
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