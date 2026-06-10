Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Distillati

Ananda, dalla «signora della grappa» un liquore che profuma di cioccolato

Liquore ottenuto con una lunga macerazione in infusione alcolica di fave di cacao “Arriba Superior Selecto” selezionate con cura da Guido Gobino

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

10 Giugno 2026 11:59:07

Ananda, dalla «signora della grappa» un liquore che profuma di cioccolato

Antonella Bocchino

«Ananda» in sanscrito, significa «beatitudine, delizia, felicità». Sensazioni speciali soprattutto se legate al sorseggiare di un liquore. A proporlo, (anzi riproporlo) è AbSelezione Italian Spirits, distilleria che riporta ad un nome che ha fatto la storia della grappa in Italia: Bocchino di Canelli.

A guidare AbSelezione, come rivelano le due lettere iniziali, è Antonella Bocchino, figlia di Giorgio Micca e Miranda Bocchino, la signora sorridente della grappa.

Ananda è dunque ottenuto con una lunga macerazione in infusione alcolica di fave di cacao “Arriba Superior Selecto” (che dà il color rosso mogano intenso e trasparente), selezionate con cura da Guido Gobino, nome prestigioso della cioccolateria italiana.

«La “colpa” di questo nome - spiega Antonella Bocchino - è del prof. Giorgio Calabrese, grande medico esperto in dieta e nutrizione, che, scoperta nelle fave di cacao una sostanza simil-cannabinoide, l’Anandamide, appunto, o ammina della felicità, la coniugò ai suoi effetti benefici sulla salute». Come dire, un bicchierino ogni tanto di «Ananda» non fa male.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133