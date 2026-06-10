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Motori

Adrenalina tra le colline: il campionato fettucciato MX 2026 ad Accorneri di Viarigi

Il 6 e 7 giugno si è svolto il Campionato Fettucciato MX 2026 con 120 piloti su un tracciato collinare spettacolare, gare serrate e sapori locali

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Giugno 2026 10:06:00

Grande cross protagonista

La partenza della gara

Il 6 e 7 giugno Accorneri di Viarigi ha fatto da cornice al Campionato Fettucciato MX 2026, avvincente disciplina del motocross, confermandosi località ideale per appuntamenti motoristici di alto profilo. La kermesse, curata dall’associazione locale Gli Amis di Curnè in collaborazione con GiErre Factory, ZNB Team e Motornext.it, ha visto al via 120 piloti, alcuni dei quali provenienti dall’estero, e ha richiamato un pubblico numeroso.

Per l’occasione è stato allestito un tracciato temporaneo che ha svolto un ruolo da protagonista: disegnato su un terreno collinare, ricco di salite, discese e salti, ha esaltato le qualità di guida dei concorrenti. Una conformazione che ha garantito spettacolarità e adrenalina, regalando agli spettatori un elevato livello di intrattenimento. La giornata di sabato è stata dedicata alle prove, fondamentali per permettere ai partecipanti di familiarizzare con il circuito e mettere a punto la strategia di gara; domenica, invece, si è entrati nel vivo con le manche suddivise per categorie.

Oltre al profilo agonistico, l’evento ha assunto i contorni di una vera festa grazie a punti di ristoro e stand enogastronomici, che hanno impreziosito l’esperienza dei visitatori con momenti di convivialità.

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