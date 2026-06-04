Un nuovo riconoscimento internazionale alla Cantina di Casorzo: bronzo in Croazia

Dopo essere stata premiata come migliore azienda vitivinicola del Piemonte agli Italy Food Awards 2026, la realtà monferrina ha conquistato anche la medaglia di bronzo al “Vinistra Wine and Spirits Awards 2026 – Svijet Malvazija”, concorso internazionale dedicato alle diverse espressioni della Malvasia e ospitato a Poreč, in Croazia.

Giunta alla diciassettesima edizione, la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per produttori e appassionati di questo vitigno. La Cantina di Casorzo ha partecipato presentando uno dei suoi prodotti più rappresentativi, il Malvasia di Casorzo DOC It’s Rock 2024, che ha ottenuto il giudizio positivo della commissione internazionale, raggiungendo quota 82 punti e conquistando così la medaglia di bronzo.

Per la Cantina si tratta di una conferma oltre i confini nazionali. Già nel 2025, infatti, l'azienda aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nella medesima competizione con il Malvasia di Casorzo DOC 2023, sempre con un punteggio di 82 punti.

«Una medaglia che premia il lavoro della nostra Cantina anche oltre i confini italiani – commenta il presidente Michele Barbano –. Accogliamo con grande orgoglio questi riconoscimenti, che arrivano peraltro in un anno molto importante per noi: il settantacinquesimo anniversario della fondazione della Cantina, avvenuta nel 1951».

Il premio contribuisce a valorizzare una delle eccellenze più caratteristiche del territorio, è infatti un vino dolce e aromatico, caratterizzato da una gradazione alcolica contenuta e da tipici sentori floreali di rosa. Viene prodotto esclusivamente dalle uve coltivate sulle colline di Casorzo e dei comuni limitrofi, un patrimonio vitivinicolo tutelato dal 1994 grazie all'attività del Consorzio di tutela del Malvasia di Casorzo.

Soddisfazione anche da parte del team della Cantina, che sottolinea come la versione It’s Rock riesca a coniugare tradizione e innovazione. «Il nostro Malvasia, nella versione It’s Rock, dal packaging moderno e accattivante, strizza l'occhio alla contemporaneità senza tradire i profumi e la storia di un vino che vogliamo continuare a valorizzare e proteggere, parlando anche alle nuove generazioni di consumatori».