Dopo il I Girone di Qualificazione Nord Ovest della F.I.S.B. si punta al Campionato Nazionale

Ad Asti è tornato protagonista il mondo degli sbandieratori e musici con il I Girone di Qualificazione Nord Ovest della F.I.S.B. – Federazione Italiana Sbandieratori, che nel fine settimana ha portato nel cortile del Seminario Vescovile di Asti esibizioni sorprendenti.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Rione Santa Caterina, chiamato a gestire una delle tre tappe valide per l’accesso al Campionato Nazionale in programma a Oria, in Puglia, dal 17 al 19 luglio 2026. Una manifestazione importante che ha visto Asti al centro del panorama nazionale di settore, con gruppi provenienti da Piemonte e Toscana impegnati nelle diverse specialità tra bandiere, tamburi e coreografie.

Tredici le realtà partecipanti a questa prima edizione del girone nord occidentale: Associazione di Tradizione Astigiana – A.S.T.A., Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, Borgo Don Bosco, Borgo San Lazzaro – San Domenico Savio, Borgo San Pietro, Borgo Torretta, Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude, Musici e Sbandieratori Castelfranco di Sotto APS, Principi d’Acaja di Fossano, Rione Cattedrale, Rione San Martino San Rocco APS, Rione San Secondo e il Rione Santa Caterina.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Asti, della Provincia di Asti e della Regione Piemonte, ha preso ufficialmente il via sabato e ha richiamato appassionati e curiosi per due giornate intense di gare ed esibizioni.

A dominare la classifica combinata finale sono stati i Principi d’Acaja di Fossano, vincitori assoluti del girone e qualificati di diritto al Campionato Nazionale 2027. Ma a distinguersi sono state anche diverse formazioni astigiane, protagoniste nelle varie categorie e capaci di raccogliere risultati di rilievo davanti al pubblico di casa.

Nel Singolo, infatti, il Borgo Don Bosco ha conquistato il primo posto con Malpede T., davanti a Lano F. del San Lazzaro e a Visso A. dei Principi d’Acaja. Buoni piazzamenti anche per Alberti F. dell’A.S.T.A., Porta I. di Terre Sabaude e Amodeo L. del Borgo San Pietro.

Grande soddisfazione per il Don Bosco anche nella Coppia, dove Draetta-Malpede hanno ottenuto il miglior risultato, precedendo Visso-Airaldi dei Principi d’Acaja di Fossano e Graziano-Amodeo di San Pietro. Tra i qualificati figurano anche Battaglino-Porta di Terre Sabaude, Alberti-Viarengo dell’A.S.T.A. e Quaglieri-Quaglieri del Rione Santa Caterina.

Nelle prove di squadra, invece, i Principi d’Acaja Fossano hanno trionfato aggiudicandosi sia la Piccola Squadra sia la Grande Squadra, mentre nella categoria Musici a prevalere è stato San Lazzaro.

In programma prima dell’attesissimo Campionato Nazionale a Oria dal 17 al 19 luglio, il 7 giugno il Girone di Qualificazione Nord-Est a Megliadino San Vitale in provincia di Padova.

Ad Asti invece la tradizione non si ferma e da appuntamento il 13 e il 14 giugno con il IX Torneo dell'Antica Rotonda - Memorial Mara Sillano Sabatini, dal 26 al 28 giugno con i Campionati Giovanili e il 28 con il Paratenzone 2026.