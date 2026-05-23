A Crea 60 anni di messa per mons. Alceste Catella e anniversari sacerdotali nella diocesi di Casale Monferrato

Religione
23 Maggio 2026 10:02:37
Al santuario della Madonna di Crea sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale dei religiosi incardinati nella diocesi di Casale Monferrato, di cui fanno parte anche 17 parrocchie appartenenti a 12 comuni della provincia di Asti. Particolare emozione per i 60 anni di messa di mons. Alceste Catella, vescovo emerito di Casale e i 25° di consacrazione episcopale di mons. Gabriele Mana, vescovo emerito i Biella.
Tra i sacerdoti, celebrati i 45 anni di don Danilo Biasibetti, parroco di Cocconato dal 1983 al 1991. Diede una nuova solennità alle funzioni liturgiche, ripristinando alcuni rituali processionali e la tradizionale festa dell’Assunta al santuario della Madonna delle Grazie.
Curò gli imponenti restauri della canonica e dell’oratorio, delle chiese di Santa Maria della Consolazione, della Santissima Trinità, di Santa Caterina da Siena e della pieve romanica della Madonna della Neve.
Durante il suo ministero maturò la vocazione del cocconatese don Piero Massaglia, che ha festeggiato i 35 anni di messa.
Attualmente è assistente spirituale al santuario di Crea. Ricordati anche i 15 anni di ordinazione di don Ottavio Sega, parroco di
Montiglio, Carboneri, Sant’Anna e Colcavagno.
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