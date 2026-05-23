A Crea 60 anni di messa per mons. Alceste Catella e anniversari sacerdotali nella diocesi di Casale Monferrato

Al santuario della Madonna di Crea sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale dei religiosi incardinati nella diocesi di Casale Monferrato, di cui fanno parte anche 17 parrocchie appartenenti a 12 comuni della provincia di Asti. Particolare emozione per i 60 anni di messa di mons. Alceste Catella, vescovo emerito di Casale e i 25° di consacrazione episcopale di mons. Gabriele Mana, vescovo emerito i Biella.

Tra i sacerdoti, celebrati i 45 anni di don Danilo Biasibetti, parroco di Cocconato dal 1983 al 1991. Diede una nuova solennità alle funzioni liturgiche, ripristinando alcuni rituali processionali e la tradizionale festa dell’Assunta al santuario della Madonna delle Grazie.

Curò gli imponenti restauri della canonica e dell’oratorio, delle chiese di Santa Maria della Consolazione, della Santissima Trinità, di Santa Caterina da Siena e della pieve romanica della Madonna della Neve.

Durante il suo ministero maturò la vocazione del cocconatese don Piero Massaglia, che ha festeggiato i 35 anni di messa.

Attualmente è assistente spirituale al santuario di Crea. Ricordati anche i 15 anni di ordinazione di don Ottavio Sega, parroco di

Montiglio, Carboneri, Sant’Anna e Colcavagno.