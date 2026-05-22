Il Giro d’Italia attraversa il Monferrato: oggi Viarigi si tinge di rosa per la 13ª tappa Alessandria-Verbania

Il grande ciclismo torna protagonista sulle strade del Piemonte con la 13ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri, percorsa durante la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. Una frazione che attraversa le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, portando entusiasmo e curiosità anche nel territorio astigiano.

La partenza ufficiale è prevista alle 12.40 da Alessandria, mentre l’arrivo dei primi corridori a Verbania è stimato tra le 17 e le 17.30.

Dopo il via, la carovana rosa si dirige verso Oviglio e Quattordio percorrendo le strade provinciali 245 e 247. Il percorso entra poi nell’Astigiano attraversando il comune di Viarigi tra le 13.25 e le 13.35 circa, prima di proseguire nuovamente nell’Alessandrino verso Altavilla Monferrato, Roncaglia, Casale Monferrato e Villanova Monferrato. Dalle 14.15 circa gli atleti lasceranno il territorio della provincia di Alessandria per dirigersi verso il Vercellese.

Sarà proprio Viarigi l’unico comune della provincia di Asti interessato dal passaggio della tappa. Il piccolo borgo collinare del Monferrato si prepara così a vivere una giornata speciale, accogliendo il Giro con entusiasmo e partecipazione. Per l’occasione il paese “si tinge di rosa”: i cittadini attendono con emozione il passaggio della corsa con numerosi striscioni e la torre "in rosa".

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