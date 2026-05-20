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Territorio

Una serata "stellata" per conoscere l'Olio d'oliva del Monferrato

Giovedì 21 a Le Cattedrali Relais di Asti incontro con i produttori dell'olio Evo del territorio, con cena e degustazione

Redazione web

Redazione web

20 Maggio 2026 11:34:01

olio monferrato

olio monferrato

“La luce sulle materie prime – scopriamo a tavola l’olio Evo prodotto nel Monferrato” è il tema della serata in programma domani (giovedì 21 maggio) dalle 19,45 a Le Cattedrali relais (frazione Valleandona, Asti – 335- 7782217): nuova tappa, in una prestigiosa location del tour promosso da Associazione Ramolivo (Castello di Razzano Alfiano, Uliveto Casa Carucci, Casorzo, Prediomagno Grana, San Pietro, Olivola, Agorà, Ozzano e Trino, Botto Marco, Sala Monferrato, Morando Silvio, Vignale), Strada Astesana del Vino e dell’olio.

In tutto il Piemonte oggi sono coltivati circa 350 ettari di uliveti (300 mila piante, con una produzione tra i 200 e i 300 ettolitri all'anno), la maggior parte in Monferrato: numeri ancora piccoli, ma il trend è in crescita e anche nelle blasonate Langhe ora c’è chi punta sugli olivi al posto dei vigneti. Nei mesi scorsi Moncalvo ha ricevuto il titolo di Città dell’olio (secondo centro in Piemonte dopo Olivola nell’Alessandrino) a testimonianza della crescita del settore mentre agli uliveti di Alfiano Natta è stata concessa la Deco.

L’incontro a Le Cattedrali offre l’occasione per conoscere l’olio del Monferrato, accompagnato da un menù studiato appositamente dallo chef del ristorante stellato e con i vini della blasonata cantina Pescaja.

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