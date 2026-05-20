Un astigiano sul trono tricolore: Giosuè Fraglica campione d'Italia junior

Un astigiano sul trono tricolore. Si alza l’asticella, cresce la difficoltà, ma gli atleti del Kumiai restano protagonisti assoluti a livello nazionale. Ai Campionati Italiani Junior di Bassano del Grappa — città celebre per la grappa della più antica distilleria d’Italia e per il Ponte degli Alpini — brillano Giosuè Fraglica ed Elena Storione, che si laureano Campioni d’Italia Junior; argento per Ludovica Storione, mentre Elisa Palermo e Valeria Landolfa conquistano il bronzo.

Bilancio straordinario per il Kumiai: cinque medaglie complessive (due ori, un argento e due bronzi) e quattro piazzamenti in settima posizione. Risultati che valgono il secondo posto nella classifica a squadre femminile e il terzo nella graduatoria generale, dove si sommano i punteggi di uomini e donne.

Prestazione d’autore quella messa in atto dall'astigianoGiosuè Fraglica, che nella categoria 55 kg firma un percorso impeccabile fino al titolo nazionale. All’esordio supera Terramea al golden score, con l’avversario sanzionato per la terza infrazione. Nei quarti, opposto a Douine, prende subito l’iniziativa, passa in vantaggio e porta a casa l’incontro con sicurezza. In semifinale contro Federico Lai regna l’equilibrio, ma al golden score Fraglica replica con lucidità a ogni attacco finché l’avversario incappa nella terza sanzione e viene squalificato.

In finale affronta Francesco Lai: dopo i tempi regolamentari chiusi con un lieve margine a suo favore e uno shido all’avversario, al primo affondo dell’extra time piazza la tecnica vincente, valutata waza-ari, che gli consegna oro e titolo. Serio e meticoloso in allenamento, raccoglie così un successo a lungo sfiorato: tenace, impeccabile, meritatissimo.