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Palio di Asti

Tradizione bianco-azzurra e presentazione del fantino in occasione della Festa della Madonna di Viatosto 2026

Domani una giornata con sbandieratori, giochi per i più piccoli, il pranzo comunitario e la cena di presentazione del fantino Jonatan Bartoletti che correrà il Palio a settembre

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

22 Maggio 2026 10:25:21

Festa della Madonna di Viatosto 2026: tradizione bianco-azzurra e presentazione del fantino

Il Borgo di Viatosto, impegnato nei preparativi della Festa della Madonna di Viatosto, attende con emozione l'appuntamento di domani per una giornata di festa e la tradizionale cena di presentazione del Fantino che correrà per il Borgo bianco azzurro.

Domani, sabato 23  appuntamento con una lunga giornata di eventi tra momenti religiosi, attività dedicate ai più piccoli, musica e bandiere, fino alla presentazione ufficiale del fantino che difenderà i colori di Viatosto nel Palio di Asti.

Il programma inizierà alle 9.30 sul sagrato di Viatosto con l’investitura dei borghigiani e dei fanciulli del Borgo, seguita dalla Santa Messa. Alle 11 al Parco di Viatosto spazio invece all’esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici, seguita dalla scuola di musica, bandiere e giochi di Palio.

Alle 12.30, nella sede del Comitato, si terrà il pranzo comunitario organizzato dal Comitato Borgo Viatosto insieme alla Parrocchia e alla Pro Loco di Valmanera. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando Giulia al 331 589 7435 oppure Carlotta al 339 803 8685.

Uno dei momenti più attesi sarà però la Cena del Fantino, in programma alle 19.30 nella sede del Comitato del Borgo. Durante la serata verrà presentato ufficialmente il fantino che correrà il Palio di Asti 2026: sarà Jonatan Bartoletti detto Scompiglio a correre per Viatosto. L’evento rappresenterà anche l’occasione per accogliere i nuovi borghigiani e presentare il nuovo fazzoletto ufficiale del Borgo, completamente ridisegnato e rinnovato, acquistabile durante la serata.

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione al numero 331 589 7435.

Nel segno del motto bianco-azzurro: “Ad Majora Semper”.

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